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‘Bereketli Hilal’ kuraklıkla mücadele ediyor

Dünyanın en bereketli bölgelerinden biri kabul edilen ve Amerikalı arkeolog James Henry Breasted tarafından Bereketli Hilal (Fertile Crescent) olarak adlandırılan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alan kuraklığın pençesinde.

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‘Bereketli Hilal’ kuraklıkla mücadele ediyor
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Küresel kuraklık krizinin vurduğu ülkelerden biri de Irak. Dünyanın en bereketli bölgelerinden biri kabul edilen ve Amerikalı arkeolog James Henry Breasted tarafından Bereketli Hilal (Fertile Crescent) olarak adlandırılan Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alan kuraklığın pençesinde. Bölgenin kuraklaşmasının arkasında iklim krizinin yanı sıra 8 bin yıllık verimsiz sulama sistemi ve yanlış tarımın da etkisi olduğu tahmin ediliyor.

Dört nesildir çiftçilik yapan Iraklı Mizher ailesinin son üyesi Abdul Hadi Mizher, onlarca metre kazı yapmasına rağmen toprağın altında suya ulaşamadığını belirtti. 35 yaşındaki Mizher, “Yeşil arazi çorak bir çöle dönüştü” diye konuşurken “Bunu hayatımda gördüğümü hatırlamıyorum” ifadesini kullandı. Ülkede yapılan bir araştırma, Irak’taki yağışların bu yüzyılda yüzde 15-20 eksileceğini, Dicle ve Fırat nehirlerindeki suyun yüzde 73 azalacağını ve bunun da yeraltı suyu seviyeleri üzerinde ciddi etkileri olacağını tahmin ediyor.

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