Hayat Berna Laçin beraat etti
AKTÜEL

​Berna Laçin beraat etti

Berna Laçin beraat etti

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla attığı tweet nedeniyle hakkında açılan davanın sonucunu açıkladı. Laçin, beraat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Berna Laçin
​Berna Laçin

Berna Laçin, geçen yılın kasım ayında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez" şeklindeki paylaşımından dolayı, 'halkın dini değerlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Troller tarafından saptırıldı

Duruşmada savunma yapan Laçin, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İddianameye konu tweet'i ben attım. Bu idam ile ilgili bir tweet'tir. Tweet'te idam etiketi bulunmaktadır. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır" ifadesini kullandı.

Oyuncu Berna Laçin hakkında açılan davadan beraat ettiğini bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Berna Laçin'den küstah Medine tweeti
HAYAT
Berna Laçin'den küstah Medine tweeti

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