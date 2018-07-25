Berna Laçin hakkında dava açıldı

Oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımında idamın çözüm olmadığını belirterek Kutsal topraklar için çirkin sözler sarf etmişti. Oyuncu Laçin'e “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Ne olmuştu?

İdam tartışmalarının gündemde olduğu geçtiğimiz günlerde Müslümanlar için kutsal olan Medine'ye çirkin ithamlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet atmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugün ki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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HAYAT Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı