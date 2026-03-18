Besici bakımını yaptığı boğa tarafından saldırıya uğradı

Olay, öğle saatlerinde İncirliova’nın Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi üzerindeki bir erik bahçesinde meydana geldi. Mevlük Bacaksız, bakımını yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle boğanın saldırısına uğradı. Boğanın sert darbeleri ile yere yığılan Bacaksız’ın yardım çağrılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Boğanın boynuz darbelerinin yanı sıra ayakları altında çiğnediği Bacaksız’ı, vatandaşlar güçlükle kurtardı. Boğanın saldırısını durduran vatandaşlar olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.