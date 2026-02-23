Yeni Şafak
Süphan Dağı’nın eteğinde zorlu hayvancılık mücadelesi

00:0323/02/2026, Pazartesi
G: 22/02/2026, Pazar
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın eteklerinde yaşayan besiciler, zorlu doğa şartlarında mücadele veriyor.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı yerleşimlerinden biri olan Kışkılı köyünde uzun süren kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Aylarca karla kaplı kalan bölgede özellikle küçükbaş hayvancılık, merada kalma süresinin kısalması nedeniyle ciddi darbe alıyor.

 İlkbaharın geç gelmesi ve ani bastıran kar yağışları, meralardaki ot verimini de düşürüyor. Bu durum hayvanların doğal yollarla beslenmesini engelliyor.

Köy sakinlerinden Ertuğrul Yoldaşçı, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:


"Eskiden nisan ayında yaylaya çıkardık, şimdi mayısı buluyor. Hayvanı içeride daha uzun süre beslemek zorunda kalıyoruz."

