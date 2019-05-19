Besim ve arkadaşları

Besim, gözü gibi baktığı kazların bir an olsun yanından ayrılmıyor.

İl merkezinde yaşayan Ahmet Korkmaz (33), eşi Nermin Korkmaz (30) ile birlikte fabrikada tam gün çalıştıkları için oğulları Besim, hafta içi Saruhanlı'nın kırsal Kumkuyucak Mahallesi'ndeki dedesi Besim (53) ve babaannesi Ayşe Korkmaz (50) ile kalıyor. Dedesiyle aynı ismi taşıyan Besim Korkmaz, öğleye kadar mahalledeki anaokuluna giderek eğitim alıyor. Eve döndüğünde ise çantasını bile sırtından indirmeden doğruca bahçedeki, dedesinin baktığı 11'i yavru, 12 kaz ile köpeğin yanına koşuyor. Besim'in, özellikle yavru kazlarla olan ilişkisi, görenlere tebessüm ettiriyor.

Yavru kazları ekmekle besleyen minik Besim'in bu sevgisini, onlar da karşılıksız bırakmıyor. Küçük Besim'in arkadaşlarının yanına oynamaya gittiği vakitlerde de yavru kazlar peşinden ayrılmıyor.