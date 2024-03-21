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Hayat

'Besmele-i Şerif' hatları Bursa’da görücüye çıktı

Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirdiği, bu yıl 10. yaşını kutlayan “Hat Eserleri Sergisi” Bursa’da ziyarete açıldı.

11:59 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:14 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sergi 8 Nisan’a kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açık olacak.
Sergi 8 Nisan’a kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açık olacak.

“Besmele-i Şerif” temasında 13 usta hattatın hazırladığı tablolar, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sergiye AK Parti Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra hat sanatçıları ve öğrencileri de katıldı. Gözgeç, yaptığı konuşmada Albayrak Grubu’nu tebrik ederek, “Sanat eserlerinde sergileneceği mekanlar önem taşıyor. Muradiye El Yazmaları Müzesi de restore edilerek, Bursa’mıza kazandırılan bir mekan. Bursa, hem tarih hem turizm kenti hem de ruhu olan bir şehir. Hat sanatı da ayrıca bizim yüzyıllar öncesinden gelen önemli bir değerimiz” dedi.


8 NİSAN’A KADAR AÇIK

Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise
“Hat, Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır. İşte bu sebeple bizlere düşen temel vazife, bu kutlu mirası tıpkı bir bayrak gibi taşımak ve bu değerlerin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır”
diye konuştu.

8 Nisan’a kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açık olacak sergi, günümüz usta hattatların titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.



#Besmele-i Şerif
#Sergi
#Bursa
#Albayrak
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