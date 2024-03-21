'Besmele-i Şerif' hatları Bursa’da görücüye çıktı

“Besmele-i Şerif” temasında 13 usta hattatın hazırladığı tablolar, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sergiye AK Parti Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra hat sanatçıları ve öğrencileri de katıldı. Gözgeç, yaptığı konuşmada Albayrak Grubu’nu tebrik ederek, “Sanat eserlerinde sergileneceği mekanlar önem taşıyor. Muradiye El Yazmaları Müzesi de restore edilerek, Bursa’mıza kazandırılan bir mekan. Bursa, hem tarih hem turizm kenti hem de ruhu olan bir şehir. Hat sanatı da ayrıca bizim yüzyıllar öncesinden gelen önemli bir değerimiz” dedi.
8 NİSAN’A KADAR AÇIK
8 Nisan’a kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açık olacak sergi, günümüz usta hattatların titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.