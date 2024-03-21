'Besmele-i Şerif' hatları Bursa’da görücüye çıktı

“Hat, Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır. İşte bu sebeple bizlere düşen temel vazife, bu kutlu mirası tıpkı bir bayrak gibi taşımak ve bu değerlerin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır”