Beykoz’da cam festivali

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FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste

İstanbul Eyüpsultan’da bir okulda müdür yardımcısı olan M.Ş., FETÖ yapılanmasına karşı çıkınca hayatı karardı. FETÖ’cü öğretmenlerin planıyla 6 öğrenci “Bizi taciz etti” diye M.Ş.'den şikayetçi oldu. Kumpas kurulan M.Ş., FETÖ’cü savcı, hakim, adli tıpçı ve Yargıtay üyeleri eliyle 18 yıl hapis cezası aldı. Öğrenciler M.Ş.’ye iftira attıklarını beyan etti ancak M.Ş. hâlâ cezaevinde. Prof. Dr. Muharrem Özen, M.Ş.’nin yeniden yargılanması gerektiğini söyledi.