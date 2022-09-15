Beykoz’da cam festivali

UNESCO’nun 2022’yi “Uluslararası Cam Yılı” ilan etmesinin ardından ülkemizdeki ilk etkinlik Beykoz’da yapılıyor. Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin Osmanlı’dan miras kalan köklü camcılık geleneğine dikkat çekmek amacıyla “Uluslararası Cam Festivali” düzenlenecek. 17-25 Eylül’deki festivalde, camcılık mirasının ustalarıyla deneysel atölyeler, eğitimler gerçekleşecek. Bunlara sergi, söyleşi ve konserler de eşlik edecek. Festivalin açılışı, Türk Endüstriyel Tasarım duayeni Prof. Önder Küçükerman’ın, arşivinden özel fotoğrafların yer alacağı “Beykoz’da Cam’ın Serüveni” sergisiyle yapılacak. Hafta boyunca sahilde açık olacak, stantlar meraklılarına cam sanatını yakından tanıma fırsatı sunacak.