Beyoğlu çiçeklerle donatılıyor

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Beyoğlu’nda yüzleri güldüren bir çalışmaya imza atıldı. Beyoğlu Belediyesi ilçenin kış aylarında daha güzel bir görünüme kavuşması için mevsimlik çiçek ekimine başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Galata Kulesi başta olmak üzere tarihi mekanların çevresinde, belediyenin hizmet binalarının, semt konaklarının, kütüphanelerin çevresinde, meydanlarda, park ve bahçelerde kışlık çiçekler toprakla buluşturuluyor. Devam eden çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeği şehrin güzelliğine güzellik katacak.

Beyoğlu’nun cazibesini her mevsim korumaya devam edeceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Kültür sanatın ve turizm merkezi Beyoğlu tarihi birikimiyle de İstanbul’un gözdesidir. Burada hayat yaz kış devam ediyor. Bizler de ilçemizin cazibesini daha da artıracak ve her mevsim canlı tutacak çalışmalara önem veriyoruz. Bunların başımda da yeşillendirme ve renklendirme çalışmaları geliyor. İlk olarak ağaçlandırma çalışması yaparak ilçemizin dört bir yanında zeytin ağacı fidanları diktik. Daha sonra açtığımız mahalle bahçeleri ile her mahallemizi aynı zamanda yeşillendirdik. Kış aylarının gelmesiyle birlikte de ilçemizin güzel görünümüne katkıda bulunmak amacıyla mevsimlik çiçek dikimine başladık. Kış aylarında da ilçemizin canlılığını koruyarak cazibesini artıracak olan çalışma tamamlandığında yaklaşık 30 bin adet menekşe ve çuha çiçeğini toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.