Beyrut’un sokakları DasDas’a açılacak

Lübnanlı sanatçı ve aktivist Hanane Hajj Ali, “Jogging” adlı tek kişilik performansını DasDas’ta sahneleyecek. Tüm dünyada festivallerde performansını sergileyen Hajj Ali, DasDas’ın bu yıl ikincisini düzenleyeceği İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak. Lübnan’ın tanınmış performans sanatçılarından Hajj Ali’nin tek kişilik oyunu “Jogging”, bir taraftan seyirciyi Beyrut’un sokaklarında gezdirirken, diğer taraftan da birbirinden çok farklı Lübnanlı kadının kimliğine bürünerek düşlerine, arzularına, umutlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Biletler “mobilet.com” üzerinden temin edilebilecek.