Hayat Beyşehir Gölünde balıkçılar vira bismillah dedi
AKTÜEL

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar vira bismillah dedi

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, su ürünleri av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar yeni sezona umutlu başladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Su ürünleri av yasağının son bulmasıyla Beyşehir Gölü'ne açılan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesi için dua etti. "Vira bismillah" diyerek göle ağ sermeye başlayan balıkçılar, levrek, sazan ve Çin sazanıyla tezgahları süslemek istiyor.

Bereketli bir av sezonu başlayacak

Balıkçı Hasan Katmerci, yaptığı açıklamada, yeni sezona umutlu başladıklarını söyledi. Sezonun açılmasıyla balıkların tezgahları süslemeye başladığını belirten Katmerci, şunları kaydetti:

  • "Beyşehir Gölü'nde levrek, sazan ve Çin sazanı avlanıyor. Levrek, bölgemizdeki fabrikalarda işlendikten sonra pazarlanıyor. Sazan da iç piyasada çok tüketiliyor. Bilinçsiz avcılık ve özellikle elektroşok yöntemiyle yapılan avlanma neticesinde balık stokları azalsa da son dönemde ilgili kurumların çalışmalarıyla sevindirici noktadayız. Sezonun başlangıcıyla ilk günlerde topladığımız balıklar istenilen seviyede değil. Ama ilk günler tabii ki bu konuda bir ölçü değil. İlerleyen günlerde daha bol, bereketli bir av dönemi yaşayacağımıza inanıyoruz."

Mevlüt Kavaklı da uzun yıllardır balıkçılıkla geçimini sağladığını anlattı. İlk gün hava şartlarından dolayı istediği avı gerçekleştiremediğini ifade eden Kavaklı, "Gölde sazan az çıkıyor. Levrek avı konusunda umutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde balık durumu daha iyi olur." dedi.

Balıkçı Ramazan Çelik ise avdan yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, "İlk gün güzeldi, bizim için bereketli geçti. Sezona umutlu bir başlangıç yaptık. İnşallah bu durum önümüzdeki günlerde de devam eder" diye konuştu.

Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
HAYAT
Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Müge Anlı'nın stüdyosu kayıp yakınlarıyla doldu taştı
HAYAT
Müge Anlı'nın stüdyosu kayıp yakınlarıyla doldu taştı
Yüz yüze görüşme felakettir

Yüz yüze görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
FETÖ acı birsürpriz peşinde

FETÖ acı bir
sürpriz peşinde

Örgütün en güçlü olduğu kurum hangisi ve MİT'teki FETÖ'cülere ne oldu?
İkinci de yola çıkıyor

İkinci de yola çıkıyor

​Bakan Fatih Dönmez Japonya'da tarihini açıkladı.
Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

Devrimden darbeye Mısır'ın hikayesi

​Sisi cuntasının 6 yıllık kanlı karnesi.
25 bin araç<br>çürümeye terk edildi

25 bin araç
çürümeye terk edildi

Aralarında çok sayıda lüks araç da bulunuyor.
ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Akar'ın gönderdiği mektupta dikkat çeken detaylar.
Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.
TRT'yi hedef aldı

TRT'yi hedef aldı

​Darbeci Sisi'nin tahammülsüzlüğü sürüyor.
Haykırdı:<br>Birlik olun

Haykırdı:
Birlik olun

Şehit Mursi, hiçbir zaman cesur tavrından geri durmadı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Bitlis kırsalında öldürülen terörist bakın kim çıktı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Ankara, İzmir başta olmak üzere 45 ile uyarı yapıldı.
150 bin TL<br>cepte kalabilir

150 bin TL
cepte kalabilir

​Konut kredisinde yeni bir dönem başladı.
Yayından önce <br>otelde buluşmuşlar!

Yayından önce
otelde buluşmuşlar!

Türkiye bir yayıncılık skandalını tartışıyor. Küçükkaya ve İmamoğlu'nun toplantı yaptıkları ortaya çıktı.
Çalışanlar dikkat

Çalışanlar dikkat

​Yargıtay 'mobbing' kriterlerini belirledi.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​UEFA eski başkanı Platini'ye soruşturma.
Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
Çinlilerden<br>Türkiye atağı

Çinlilerden
Türkiye atağı

​35 basamak birden yükselip 2. sıraya yerleştiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.