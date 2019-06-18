Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Dr.Metehan Özgür, kırışıklıklara karşı şu tüyoları verdi;
“Daha fazla balık tüketin: Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru,alabalık gibi..balıklarda oldukça zengin olarak bulunur.Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.Cildin genç,dolgun ve diri görünmesini sağlar.
- Yeşil renkli besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi besinler A vitamini açısında zengindir.
C vitamini cildi gençleştiriyor: Mükemmel etkilere sahip olan C Vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur,kolojen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır,cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir.Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir.Bu vitamin için Portakal,limon,kivi,mandalina,çilek,kavun,yeşil biber,rezene gibi besinler tüketebilirsiniz.
- Tekrarlayan mimik hareketlerinden kaçının: Gözleri kısarak bakma,kaş çatma,kaş kaldırma gibi sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır.”