BFZTürk Tv’ye yeni ortak

Şanlıurfa'nın önde gelen iş insanlarından biri olan İsmail Güven, Yönetim Kurulu Başkanlığını Arif Önkol yaptığı BFZTürk TV’nin yeni ortağı oldu. BFZTürk Tv kanalının yeni ortağı İsmail Güven yaptığı açıklamada Güven Ailesi olarak çok mutlu olduklarını bu ortaklık ile birlikte BFZTürk TV’yi daha iyi noktalara getirmek için yatırımlara devam edeceklerini belirtti.