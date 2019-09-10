Hayat Bıçaklar seven karga aranıyor
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Bıçaklar seven karga aranıyor

Sosyal medyada bıçak seven karga olarak tanınan karga Canuck aranıyor. Kargayı bulana 10 bin dolar verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karga Canuck
Karga Canuck

Sosyal medyada ünlü olan bıçakları seven karga Canuck kayıplara karıştı. 3 yıl önce bir suç mahallinde ortaya çıkan ve sosyal medyada ünlü olan Canuck, sırra kadem bastı.Vancouver kentinde yaşanan olayda, bir adam önce bir aracı ateşe vermiş ardından elindeki bıçak ile polisi tehdit etmişti. Olup biteni yanmakta olan aracın tepesinden izleyen Canuck, olay çıkaran kişi tutuklandıktan sonra suç mahalline gelmiş ve yerdeki bıçağı gagasına almıştı.Bıçakları seven karga Canuck’u bulana 10 bin dolar ödül verecekler.

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