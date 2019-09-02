Hayat Bilecikte tarihi yol kalıntıları bulundu
KÜLTÜR SANAT

Bilecik'te tarihi yol kalıntıları bulundu

Arkeolog, tarihçi ve eski çağ bilimcilerinden oluşan 6 kişilik ekip, Bilecik'in Osmaneli ilçe merkezi ile İznik-Mekece yolu arasında kalan bölgeye 2012 yılından bu yana belirli aralıklarla gelerek saha çalışmaları yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yaklaşık bir aydır bölgeyi tarayan bilim adamları, Romalılar dönemine ait olduğunu değerlendirdikleri tarihi bir yola ait kalıntılara ulaştı.

Haber Merkezi AA
Yolun 77 metrelik bölümünü keşfettiler.
Yolun 77 metrelik bölümünü keşfettiler.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 6 bilim adamının yürüttüğü yüzey araştırmalarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen yolun kalıntılarına rastlandı.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, Bakanlık izniyle bu bölgede yıllardır yüzey araştırması yaptıklarını söyledi. Tarihi yol ve köprülere ilişkin araştırmalarını, Antik Yunanca ve Latince bazı belgelerden de yararlanarak sürdürdüklerini belirten Öztürk, bunların yerlerini tespit ettikten sonra hangi noktalardan geçtiklerini tespit etmeye çalıştıklarını aktardı.

Yaklaşık 2 bin yıllık yolun kalıntılarına rastlandı.

Anadolu'daki iki önemli tarihi yoldan biri

Anadolu'da iki önemli tarihi ana yol bulunduğunu kaydeden Öztürk, "Biri, Selçuk Efes'ten gelen yol. Deniz yoluyla gidenler oradan gidiyorlar. İkincisi, Balkanlar üzerinden gelenlerin kullandığı yol, yani burası. Şu anda burası ıssız ama bir dönem otoban gibiydi. Balkanlar'dan gelenler ilk önce Kadıköy'e, sonra İzmit'e, Karamürsel'e, oradan İznik'e geçiyor, sonradan da bu yolu kullanıyorlardı" dedi.

Öztürk, Roma lejyonlarının da kullandığı tarihi yolu tespit etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Haçlılar, Anadolu'ya geçerken bu yoldan geçtiler. Türkler ve Osmanlı da bu yolu kullandı. Aslında çok önemli bir yol ama belli bir bölümü günümüze ulaşmış, birçoğu yok. Burada bir ölçüm yaptık, 77 metrelik bölümünü keşfettik. Farklı farklı noktalardaki tespit ettiğimiz kısa yolların nasıl birleştiğini bulmaya çalışıyoruz. Osmaneli Belediyesi ve yerel halktan büyük destek alıyoruz. Detaylı bir çalışma yapıyoruz. Yolun milattan sonra 69-79 yıllarına dayandığını bulgularla tespit ettik. Amacımız, bölgenin tarihi geçmişini belgelemek ve Anadolu'nun zenginliğini göstermek, bir anlamda da Roma'nın tarihine ışık tutmak."

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