​Bilge Çocuk’la buluştular: Görme engellilere özel sayı

Çocukların gelişimi için bilim, tarih, teknoloji, değerler eğitimi gibi önemli içerikleri bir araya getiren Bilge Çocuk Dergisi, 8 Eylül Okuma Yazma Günü vesilesiyle Braille alfabesiyle oluşturulmuş ikinci özel sayıyı yayınladı. Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk’un Sabri Ülker Vakfı’nın katkılarıyla hazırladığı dergiyle görme engelli çocuklar, pek çok güzel ve faydalı içerikle tanıştı. Okuma Günü çerçevesinde Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ziyaret edilerek, çocuklara ikinci özel sayı hediye edildi.

BU DERGİ BİR İHTİYAÇ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere ulaştırılacak dergi, kabartmalı Braille alfabesiyle basıldı. Etkinlikte söz alan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, “Görme engelli bir çocuğun ulaşamadığı bir çocuk dergisi, dergi olmaktan çıkıyor. O dergilerin erişilebilir hale gelmesi, bir görme engelli çocuğun da en az görebilen akranı kadar bir dergiden istifade etmesi, kabartma yazıyla okuyabiliyor olması çok önemli. Bu bir lütuf değil, bir ihtiyaç” dedi.

ÇOCUKLAR ÇİÇEKLERLE BULUŞTU

Projenin ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı “Braille alfabeli ilk sayımızı hazırlarken ekip olarak ne kadar heyecanlandığımızı ifade edemem. Zira bu kadar güzel ve değerli bir projede görev almak, pek çok yayıncının hayalini süsler. Nitekim öyle de oldu. İlk sayımız hem görme engelli çocuklarımızdan hem yayın dünyasından hem de bizi takip eden okur ve ebeveynlerimizden çok övgü aldı” ifadelerini kullandı.

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ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILADI

Etkinliğe katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Şube Müdürü Gülşen Özer ise, “Bilge Çocuk Dergisi’nin görme engelli çocuklarımız için hazırlanması, emek sarfedilmesi esasında gönül gözlerinin gördüğünü gösteren bir durum, bu anlamda çok değerli çalışma.” diye konuştu.

ÇOCUKLAR GÜNCEL BİLGİYLE BULUŞTU

Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nda düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Okulu Müdürü Metin Gökçe, “Kütüphanemizi kitaplarla zenginleştiriyoruz ama dergi olarak güncel bilgilerin yer aldığı materyallerin olması çok faydalı. Bizim için çok güzel bir etkinlikti, diğer görme engelli okullarında da bu etkinliklerin olmasını istiyoruz” dedi.

ÇİÇEKLERİ İLK KEZ OKUYORUM