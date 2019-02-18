Bill Gates'in kolay okuma yöntemi

Bill Gates, her yıl düzenli olarak sevdiği 5 kitabı da takipçileriyle paylaşıyor.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates yılda yaklaşık 50 kitap okuyor ve bu haftada yaklaşık bir taneye iniyor. Gates, dört alışkanlığını ve okumalarından en iyi şekilde yararlanmak için yaptığı kısa yolları bir

Quartz isimli bir sitede anlattı.

Gates kitap okurken izlediği strateji hakkında bilgiler verirken öncelikle konu hakkında genel bir bilgiye sahip olmayı öneriyor. Böylece daha sonra karşınıza çıkabilecek detayları daha kolay anlayabileceğinizi söylüyor:

Eğer geniş bir çalışma alanınız varsa o zaman her şeyi koyacak bir yeriniz var demektir. Önünüzde bir zaman çizelgesi, bir harita ya da bir bilimin dalları ve nelerin bilinip nelerin bilinmediğine dair bilgiler olabilir. Böylece artarak çoğalan bilgiyi zengin bir şekilde depolamak, birinin size ilk kez Roma’dan bahsetmesinden çok daha kolay olur. “Neden Roma hakkında bir şeyler okuyorum? Neden Kraliçe Victoria’yı okuyorum.”

Bill Gates kitap okurken yaptığı şeyleri şöyle sıralıyor:

- Okurken notlar al.

- Basılı kitaplar elektronik kitaplardan iyidir.

- Okuma saati ayarla.

- O saatte başka bir şeyle ilgilenme