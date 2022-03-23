Billur sergisi Nevmekân Selimiye’de

Yasemin Aslan Bakiri’nin eserlerinin yer aldığı “Billur” adlı cam sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Nevmekân Selimiye’nin ilk sergisi olan “Billur”da cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri modernle geleneksel yöntemleri bir araya getirdi. Bakiri, “Bu tarihi yapıda Billur sergisi için tasarlayıp ürettiğim rengarenk cam nalınların ayak seslerini belki sizler de duyabilirsiniz. Çünkü sonuçta zaman, mekan oyunu içindeki bu çağdaş eserler geçmişin izlerini taşımakta” dedi. Sergi, 29 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Selimiye Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.

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