Billur sergisi Nevmekân Selimiye’de

Yasemin Aslan Bakiri’nin eserlerinin yer aldığı “Billur” adlı cam sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Nevmekân Selimiye’nin ilk sergisi olan “Billur”da cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri modernle geleneksel yöntemleri bir araya getirdi. Bakiri, “Bu tarihi yapıda Billur sergisi için tasarlayıp ürettiğim rengarenk cam nalınların ayak seslerini belki sizler de duyabilirsiniz. Çünkü sonuçta zaman, mekan oyunu içindeki bu çağdaş eserler geçmişin izlerini taşımakta” dedi. Sergi, 29 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.