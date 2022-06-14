​BİM iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor.

1,7 MW kurulu güce sahip GES ile Samandıra deposu enerji tüketiminin %100’ü güneşten karşılanacak.

745 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapacak GES ile karbon salımında 1.346 ton azalma sağlanacak. Bunun 16.500 ağaç kazanımına denk olduğu belirtildi.

Karbon salımında yıllık 8.030 ton azalma

2020 yılında Batman, geçen yıl İstanbul Arnavutköy, Iğdır, bu yıl da Denizli, Konya ve Samandıra ’da bulunan depolarına güneş enerjisi sistemi kuran BİM, bu 6 deposunda enerji tüketiminin %100’ ünü GES’ lerden sağlıyor.

Batman, Arnavutköy, Iğdır, Denizli, Konya ve Samandıra depolarında toplam gücü 9 MW olan GES’ ler beş binden fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapıyor. Karbon salımında toplamda yıllık 8.030 ton azalma olurken, 120 binin üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış oluyor.