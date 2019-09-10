Bin 380'inci kez Kerbela hüznü

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin şehit düştüğü "Kerbela olayı", İslam dünyasında asırlardır Müslümanların dinmeyen ortak acılarından biri olarak yer tutuyor. Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de gerçekleşen büyük faciada Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı. Yezid tarafından Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesi, siyasi hırs ve zulümlerin asırlarca dinmeyecek sonuçlar vereceğini gösteren acı bir örnek oldu. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü"nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor. Kerbela olayının yıl dönümü, muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 9 Eylül Pazartesi günü yad edildi.

15 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Kerbela olayının 1380. yıldönümü Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde biraraya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe geçti. Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikarla yürüyüşe katıldı.

HÜSEYİNLER BİTMEZ

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti. Ayrıca diğer katılımcılar Hz. Hüseyin'i temsilen vücudunda oklar bulunan cenazeyi taşıdı. "Yezid'le su içmektense Hüseyin'le şehadet güzeldir", "Sizde ne kadar çok yezid varsa bizde Hüseyinler bitmez" pankartları taşındı. Yürüyüşte Hz. Hüseyin'in oklarla katledilişini sembolleştiren cenaze de taşındı.Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşe, Garnizon Şehitliği'nde ara verildi. Burada Kars Valisi Türker Öksüz'ün de katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda şehitler için dua edildi. Katılımcılar, programın ardından Azeri Mezarlığı'na kadar yürüyüp Hz. Hüseyin'i temsilen taşınan cenazeyi mezarlığa bıraktı. Anma etkinlikleri, katılımcılara çorba ikram edilmesiyle tamamlandı.

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IĞDIR SİYAHA BÜRÜNDÜ

Iğdır'da, yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaş da aşure merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi. İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü. Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu "Deste" adı verilen gruplar, camilerden toplanarak Asrı Mezarlığa ve aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Burada öğlene kadar süren programda, Kerbela şehitleri için dua edildi, sinezenler okundu.

Doğru anlamalı ve ders çıkarmalıyız

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, muharrem ayı ve Kerbela olayının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erbaş, "Muharrem ayı ve Kerbela" konulu mesajında, bütün Müminleri derinden yaralayan Kerbela'nın, bölgesi, kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları tarifsiz acılara gark ettiğini, Hz. Hüseyin'i Müminlerin kalbine nakşederken, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenleri tarihe ve vicdanlara mahkum ettiğini dile getirdi. Kerbela'yı anlamanın Hz. Hüseyin'i iyi tanımak anlamına da geleceğini vurgulayan Erbaş, "Zira onun yolu, Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa'nın yoludur. Hz. Hüseyin'i sevmek ise onun şahsında somutlaşan erdemleri ve destanlaşan değerleri yaşama ve yaşatma gayreti içinde olmaktır. Bu ideal gerçekleştiğinde sadakat, vefa, samimiyet gibi ahlaki erdemleri insanlıkla buluşturan, adaleti yücelten, haksızlığa asla razı olmayan, her daim mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan bir anlayış yeryüzüne hakim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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1 saatte 20 bin kişiye aşure ikram edildi

Mısır Çarşıs'nda aşure günü düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı içinde bulunan Malatya Pazarı tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi. Tarihi Mısır Çarşısı’nda bu yıl 23’üncüsü düzenlenen geleneksel aşure gününde, 20 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. İçerisinde 14 çeşit malzemenin bulunduğu ve usta aşçılar tarafından dev kazanda pişirilen aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

Kan akıtma yerine kan verdiler

Iğdırlılar kan bağışında bulundu.

Aşure programında bir araya gelen Iğdırlılar, geçmişteki anma etkinliklerinde uygulanan kamayla başlarını yararak "baş vurma" tabir edilen kan akıtılması yerine Türk Kızılayına kan bağışında bulunmaya karar verdi. Vatandaşlar bu çerçevede program sonrası Atatürk Caddesi'ndeki Yeraltı Çarşısı üzerinde kurulan Türk Kızılayı çadırına giderek kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı çadırındaki kan bağışı gün boyunca sürdü.

Muharrem beraberliği öğütleyen bir ay

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muharrem ayı münasebeti ile Melike Hatun Camii’nde Ankaralılara bir araya geldi. Gönüllülük yılı kapsamında gönüllüler ile birlikte aşure dağıttan Bakan Kasapoğlu, “Kerbelayı, Hz. Hüseyin’i, şehitleri anma, bu bilinci yaşatma ve diri tutma noktasında çalışmalarımız var” diye konuştu. Muharrem ayının İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Gönüllü gençlerimizle aşure dağıtımında bulunduk. Kerbelayı, Hz. Hüseyin’i şehitleri anma, bu bilinci yaşatma ve diri tutma noktasında çalışmalarımız var. Muharrem ayı gerçekten bize birliği beraberliği bir arada olmayı çok güçlü bir şekilde öğütleyen bir ay. Gençlerimizin de birliği ve beraberliği pekiştirmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.