Hayat Bin dem bin kelam projesi aşık geleneğini devam ettiriyor
KÜLTÜR SANAT

Bin dem bin kelam projesi aşık geleneğini devam ettiriyor

Sivas'ta köy kültürünün canlı tutulması, oda oyunlarının hatırlanması, aşık geleneğinin devamı ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla başlatılan "Bir Dem Bin Kelam" projesinin ilki Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi AA
Bin dem bin kelam projesi aşık geleneğini devam ettiriyor
Sivas.

Sivas'ta "Bir Dem Bin Kelam" sohbetleri Aşık Ruhsati'nin köyünde başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Deliktaş köyünde 1835-1911 yılları arasında yaşayan Aşık Ruhsati'nin doğup büyüdüğü ve müzeye dönüştürülen evinde gerçekleştirilen programda, Ruhsati'nin sevilen şiirleri seslendirildi.

Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Doç. Dr. Doğan Kaya ve köy sakinleri katıldı.

Doç. Dr. Doğan Kaya, Aşık Ruhsati'nin hayatı, şiirleri ve Ruhsati için yazdığı kitap hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ HER ZAMAN DAİM OLACAK"

Vali Şimşek ise Aşık Ruhsati'nin Sivas'ın önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı olan 2023'ün UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Şimşek, "Bu yıl Aşık Veysel yılı, aşıklarımıza önem veriyoruz, onlara yönelik programlar yapıyoruz. Bugün de Aşık Ruhsati'nin evindeyiz, hem çaylarımızı içeceğiz hem de sohbet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güzel bir köy odası sohbeti gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Geleneklerimizi tekrar yaşattık, bu vesileyle yeni aşıklarımızla tanıştık. Sivas'taki tüm ozanlarımızı da andık, onların türkülerini aşıklarımızdan dinledik. Doğan Kaya hocamız da bu programa renk kattı. Köklerimizi unutmadığımız, özümüze döndüğümüz ve gelenek, göreneklerimizi unutmadığımız müddetçe birlik ve beraberliğimiz her zaman daim, geleceğimiz emin ellerde olacaktır. 'Bir Dem Bin Kelam' projesi kapsamında programlarımız devam edecek."

Aşık Kaptani ve Aşık Adem, Aşık Ruhsati'nin ve Aşık Veysel'in şiirlerini ve türkülerini seslendirdi.

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