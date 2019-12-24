Hayat Bin kere maşallah Nice sayılara Gerçek Hayat
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Bin kere maşallah: Nice sayılara Gerçek Hayat

Türkiye'nin haftalık tek haber mecmuası Gerçek Hayat, bu hafta binince sayısı ile okurlarını selamladı. Özet bir hatıra sayısı olarak tasarlanan bininci sayı, önceki sayılarına göre biraz daha hacimli. Arşiv taraması yapılarak hazırlanan Gerçek Hayat, okurlarını tarihte yolculuğa çıkaracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gerçek Hayat'ın bininci sayısını bayilerden temin edebilirsiniz.
Gerçek Hayat'ın bininci sayısını bayilerden temin edebilirsiniz.

Gerçek Hayat dergisinin kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçti. 30 Ekim 2000’de yayın hayatına merhaba diyen Gerçek Hayat dergisi, 23 Aralık’ta bininci sayısı yayın hayatını kutladı. 2015 yılından itibaren yeni bir kadroyla Albayrak Medya içerisinde yer alan Gerçek Hayat, basılı medyanın değer kaybettiği bugünlerde de yoluna devam ediyor.

Okul görevi gördü

Kurulduğu günden itibaren bir okul görevi görüp, bünyesinde iyi isimler yetiştiren Gerçek Hayat, yeni sayısı ile adeta geçmişe bir yolculuğa çıkarıyor. Eski sayıların ve tarihin yad edildiği bininci sayıda Gerçek Hayat’ta bu zamana kadar yazmış birçok ismin selamla yazısı yer alıyor.

Bininci sayıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere siyasilerin de katkıları var.

Bininci sayı için özel olarak tasarlanan Gerçek Hayat, okurlarına 19 yıldan kısa bir kesit sunuyor.

Gerçek Hayat çıkarken yaşananlar

Gerçek Hayat dergisi çıkmadan önce temsilciler aracılığı ile Anadolu'daki muhtemel okurlara gönderilen mektup da bininci sayıda ilk günkü heyecan ile okura sunuluyor. Mektubun yanı sıra ‘Gerçek Hayat çıkarken yaşananlar’ bölümü ile derginin yayın hayatı boyunca şahit olduğu olaylardan kesitlere yer verilmiş.

  • Derginin kurucuları arasında olan ve bir süre de yazarlığını yapan Hüseyin Besli’yle yapılan söyleşi de Gerçek Hayat'ın kurulma hikayesini ve medyanın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Özet bir hatıra sayı

Kısacası bininci sayı özet bir hatıra sayısı olarak tasarlanıp hazırlanmış. Önceki sayılarına göre biraz daha hacimli. Arşiv taraması yapılan bininci Gerek Hayat için en özelleri seçilmiş.

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