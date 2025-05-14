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Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

09:1014/05/2025, Çarşamba
IHA
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Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde apartman boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir dairenin banyo penceresinden bina boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakıldı.



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