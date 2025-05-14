Bina boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde apartman boşluğundan miyavlama sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir dairenin banyo penceresinden bina boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, annesinin bulunduğu bölgeye bırakıldı.