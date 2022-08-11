​ Binali Yıldırım'dan aşure paylaşımı

Her yıl olduğu gibi Muharrem ayının 10. günü başlayan, paylaşma ve bereketi temsil eden bu güne özel aşure yapanlar, hem aileleri ile afiyetle yiyor hem de komşularına dağıtıyor. Bu kapsamda yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken siyasetçiler ve yerel yöneticiler, yapılan aşureleri halka dağıtıyor.

Evde aşure yaptılar

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise aşureyi kendisi yapanlardan.

Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte evlerinde aşure pişirdi.

Sosyal medyadan paylaştı

Eski ve son Başbakan Yıldırım, o anlara ilişkin çekilen fotoğrafları Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

Yıldırım paylaşımına, "Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." notu düştü.