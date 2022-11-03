Hayat Bingöl festivale hazır
KÜLTÜR SANAT

Bingöl festivale hazır

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festivale Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi de katkılarını sunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bingöl festivale hazır
​Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festivale Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi de katkılarını sunuyor. 4. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl 1-3 Aralık’ta gerçekleşecek. Başkanlığını Baran Mayda, yönetmenliğini Süleyman Civliz’in yaptığı festivalde film gösterimlerinin yanı sıra önemli sinema profesyonelleri de izleyiciyle buluşacak. Festivale başvurular 10 Kasım’a kadar bingolkisafilmfestivali.com adresinden yapılabilecek.

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