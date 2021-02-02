Hayat Binlerce işletme sahibi ve çalışanı evde Ünlüler mekan kapatıp doğum günü kutluyor
AKTÜEL

​Binlerce işletme sahibi ve çalışanı evde: Ünlüler mekan kapatıp doğum günü kutluyor

Binlerce işletme sahibi ve çalışanı evde: Ünlüler mekan kapatıp doğum günü kutluyor

Doğum günü nedeniyle bir otelde arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu Belçim Bilgin'in Instagram paylaşımı tepkilere neden oldu. Kalabalık bir grupla kutlama yapan Bilgin, öncesinde koronavirüs testi yaptırdıklarını söylese de vatandaş isyan etti. Evde salgının bitmesini bekleyen binlerce işletme sahibi ve çalışana dikkat çeken takipçiler tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada paylaşılan doğum günü fotoğraflarından biri.
Sosyal medyada paylaşılan doğum günü fotoğraflarından biri.

Oyuncu Belçim Bilgin, Beren Saat, sanatçı Kenan Doğulu ve daha birçok ünlü isim dün akşam bir doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldi. Geceye ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isimler, Kovid-19 testi sonrası kutlamaya gittiklerini söylese de linç yemekten kurtulamadı.

Koronavirüs yasakları kapsamında müşteriye kapalı olan cafe ve restoranlarda çalışanların evde beklediğini söyleyen sosyal medya takipçileri, sanatçıların kalabalık organizasyonlarda bir araya gelmesini eleştirdi.

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İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!

Ünlü isimlerden koronavirüs sahtekarlığı
OYNAT 02:07
Ünlü isimlerden koronavirüs sahtekarlığı
Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlüler, Instagram hesaplarından koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen bir gıda takviyesini paylaştı. Tarım Bakanlığının, Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde olmayan bir ürünün satıldığı web sitesinde kayıt adresi olarak “yalan dolan mahallesi” ibaresi yer alıyor. Öte yandan web sitesinde yer alan tanıtıcı metinlerde ürün hakkında verilen bilgiler ciddi derecede tüketiciyi yanıltıcı ifadeler içeriyor.


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