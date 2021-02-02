Binlerce işletme sahibi ve çalışanı evde: Ünlüler mekan kapatıp doğum günü kutluyor
Binlerce işletme sahibi ve çalışanı evde: Ünlüler mekan kapatıp doğum günü kutluyor
Doğum günü nedeniyle bir otelde arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu Belçim Bilgin'in Instagram paylaşımı tepkilere neden oldu. Kalabalık bir grupla kutlama yapan Bilgin, öncesinde koronavirüs testi yaptırdıklarını söylese de vatandaş isyan etti. Evde salgının bitmesini bekleyen binlerce işletme sahibi ve çalışana dikkat çeken takipçiler tepki gösterdi.
Oyuncu Belçim Bilgin, Beren Saat, sanatçı Kenan Doğulu ve daha birçok ünlü isim dün akşam bir doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldi. Geceye ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isimler, Kovid-19 testi sonrası kutlamaya gittiklerini söylese de linç yemekten kurtulamadı.
Koronavirüs yasakları kapsamında müşteriye kapalı olan cafe ve restoranlarda çalışanların evde beklediğini söyleyen sosyal medya takipçileri, sanatçıların kalabalık organizasyonlarda bir araya gelmesini eleştirdi.