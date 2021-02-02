​Binlerce işletme sahibi ve çalışanı evde: Ünlüler mekan kapatıp doğum günü kutluyor

Oyuncu Belçim Bilgin, Beren Saat, sanatçı Kenan Doğulu ve daha birçok ünlü isim dün akşam bir doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldi. Geceye ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isimler, Kovid-19 testi sonrası kutlamaya gittiklerini söylese de linç yemekten kurtulamadı.

Koronavirüs yasakları kapsamında müşteriye kapalı olan cafe ve restoranlarda çalışanların evde beklediğini söyleyen sosyal medya takipçileri, sanatçıların kalabalık organizasyonlarda bir araya gelmesini eleştirdi.

HAYAT İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!