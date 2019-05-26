Binlerce yuva aile eğitimiyle kurtuldu

2013 yılından bu yana yetiştirilen 4 bin eğitici ile belediyelerle iş birliğinde nikah öncesi çiftlere, silah altındaki askerlere ve üniversite son sınıf öğrencilerine olmak üzere toplamda 1 milyon 39 bin 776 gence eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları geniş bir yelpazede sürüyor. Bakanlık, aileleri evliliğin kuruluş aşamasında evlilik öncesi eğitimlerle, 18 yaş üstü bütün aile bireylerini aile eğitimleriyle, ailede yaşanan sorunları kendi başlarına çözemediklerinde ücretsiz aile danışmanlığı hizmetleriyle destekliyor.

1 MİLYON GENCE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMİ

Evlilik çağına gelmiş gençleri bilinçlendirmek ve aile kurmak için bir araya gelen çiftleri evlilik hayatına hazırlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programı uygulanıyor. 2013 yılından bu yana yetiştirilen 4 bin eğitici ile belediyelerle iş birliğinde nikah öncesi çiftlere, silah altındaki askerlere ve üniversite son sınıf öğrencilerine olmak üzere toplamda 1 milyon 39 bin 776 gence ‘Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri’, ‘Aile Hukuku’ ile ‘Evlilik ve Sağlık’ konularında eğitimler verildi.

BOŞANMA ORANI YÜKSEK 22 İL’E ÖZEL ÇALIŞMA

Program kapsamında halen ülke genelinde devam eden evlilik öncesi eğitimlere hız verebilmek amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Projesi geliştirildi. Proje kapsamında TÜİK verilerine göre evliliğin ilk beş yılı içerisinde “geçimsizlik” nedeniyle boşanma sayılarının yüksek olduğu iller öncelikli olmak üzere 22 ilde valiler, belediye başkanları, muhtarlar, gençlere ulaşabilecek tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri, müftülükler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik evlilik öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı toplantılar gerçekleştirildi. 22 ilde yapılan bu çalışmalarda, boşanma oranlarının söz konusu iller özelinde neden yüksek olduğu incelendi.

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ÇİFTLERİN YÜZDE 40’I BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

Bakanlık tarafından ücretsiz olarak verilen aile danışmanlığı hizmetine gösterilen ilgi toplumda evlilik ve aile kurumuna verilen önemin, aile kurumuna olan inancın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. 2012 yılından bugüne kadar, boşanmayı düşündüğünü ifade ederek il müdürlüklerine başvuru yapan 11 bin 414 çiftten yüzde 40’ı yani 4 bin 585’i evlilik birlikteliğine devam etme kararı aldı.

Çeyiz yardımı sürüyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, evlenecek gençlere destek olmak amacıyla başlattığı çeyiz hesabı uygulaması da Türkiye’de bir ilk oldu. 15 bankada, 22 bin 344 genç çeyiz hesabı açtı. Çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri hem tasarruf etmeye teşvik etmek hem de belirli bir oranda devlet katkısı sağlanması amaçlandı.