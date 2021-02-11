Hayat Bir balon balığı 30 yetişkini öldürebilir
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Bir balon balığı 30 yetişkini öldürebilir

Bir balon balığı 30 yetişkini öldürebilir

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval:- "Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunuyor ve bilinen bir panzehri de yoktur"

Haber Merkezi AA
Balon balığı
Balon balığı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunduğunu bildirdi. Deval, yaptığı açıklamada, balon balıklarının dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini belirtti.

Balığın yumurtalık, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve derilerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunduğuna işaret eden Deval, "Siyanürden daha zehirli bu zehir, insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunuyor, bilinen bir panzehri de yoktur" dedi.

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45 DAKİKA İÇİNDE ETKİ EDİYOR

Zehirlenmenin, balığı yedikten 10 dakika ile 45 dakika arasında kendisini göstermeye başladığına dikkati çeken Deval, semptomların ağızda uyuşma, mide bulantısı ve kusmayla kendini gösterdiğini vurguladı.

Deval, balığın tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
FOTOĞRAF 7
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Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.
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Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi.
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Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.
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Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak dedi.
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Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım diye konuştu.
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Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
Antalya'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.


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