​Bir felaket senaryosu daha: Greenland: Son Sığınak ​25 Eylül'de vizyonda

Koronavirüs ile bilim kurgu ve aksiyon filmlerinin gerçek hayatta karşımıza çıkması birçok kişi tarafından sosyal medyada konuşuluyor. Özellikle salgın filmlerinin gerçek olması izleyicileri ürpertiyor.

Salgın filmleri ile ilgili derlediğimiz film belgesellere de göz atabilirsiniz.

Ayrıca gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan filmlerde bu zamana kadar en çok izlenen filmle arasında yer aldı.

Önümüzdeki günlerde vizyona girecek yeni bir filmde de salgın filmlerini aratmayan bir felaket senaryosu ile dikkat çekiyor.

FOTOĞRAF 17 Pandemic: How to Prevent an Outbreak 2020 yapımı Netflix belgeseli, global bir salgını önlemek için neler yapıldığını ve bu savaşı sürdürenlerin kimler olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Binlerce kişi koronavirüs ve salgınlar hakkında doğru bilgi aradığı günümüzde yayınlanan belgesel serisi, 6 bölümden oluşuyor. Belgesel serisi dünyanın yeni bir pandemi ile nasıl başa çıkacağını anlatıyor. “Pandemi: Bir Salgın Nasıl Önlenir” anlamına gelen belgesel, yeni ve hızlı hareket eden bir virüsün dünyaya yayıldığı teorisi ile başlıyor. Ölümcül bir grip virüsünün 50-100 milyon arası ölüme sebep olduğu son virüsün üzerinden 100 yıl geçmişken ve bu dönemde insan sayısı 2 milyar iken, günümüzde 8 milyar insanın yaşadığı dünyamızda bunun yeniden yaşanması durumunda neler yapılabileceğini gözler önüne seren bu belgeseli izlemenizi öneririz. Explained, 2. Sezon 4. Bölüm – The Next Pandemic Vox Media tarafından hazırlanan Netflix orijinal belgeseli Explained, her bölümünde farklı bir konuyu ele alarak baştan sona anlatıyor. Belgeselin “The Next Pandemic” (Bir Sonraki Pandemi) başlıklı bölümünde ise bir pandemi durumunda Bill Gates’in de bulunduğu uzman bir kadro tarafından, bu konuda hangi protokollerin yer aldığı ve bir pandemi ortaya çıkması durumunda buna gerçekten hazır olup olmadığımız tartışılıyor. The Coronavirus Epidemic Listemizde birebir koronavirüs salgını ile ilgili hazırlanmış tek belgesel olan The Coronavirus Epidemic, özellikle bu virüsün nasıl geliştiğini ve etkili bir aşı bulmaya ne kadar yakın olduğumuzu kapsıyor. Salgın hakkında güncel veriler görmek isteyen ve ne aşamada olduğumuzu anlamak isteyenlerin izlemesi gereken bu seriye yalnızca Curiosity Stream isimli çevrim içi video izleme servisinden İngilizce altyazılı olarak ulaşabiliyorsunuz. Koronavirüs son durumunu merak edenler bu belgeseli izleyerek bilgilenebilir. Koronavirüs hakkında doğru bilgiler toplanmaya ve paylaşılmaya devam ettikçe bu konu ile ilgili belgesel sayısının artmasını ve böylece daha fazla bilgileneceğimizi bekliyoruz. The Body Curiosity Stream servisinin bir diğer belgeseli olan The Body, insan vücudunun nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Üç bölümlük belgesel serisi, insan biyolojisinin temellerini bilmek ve virüsün insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak için gerekli bilgileri sıralıyor. Üç bölümlük belgeselin özellikle ikinci bölümünde modern hastalıkların üstesinden nasıl gelindiğine odaklanılıyor. Koronavirüs belitileri ve koronavirüs etkilerinin araştırıldığı günümüzde hastalıkların vücudu nasıl etkilediği ve vücudun bununla nasıl savaştığını gösteren belgeseller izleyerek konu hakkında bilgilenebilirsiniz. Koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller Koronavirüs birçoğumuzun evden çalışmasına ve hepimizin zorunlu olmadıkça evden çıkmadan hayatını sürdürmesine sebep oluyor. 'Evdeyken vaktimi nasıl geçireceğim?' diye düşünüyorsan koronavirüs ve diğer salgın hastalıklar ile ilgili belgeseller izlemeye ne dersin? BiP'te paylaş

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Greenland: Son Sığınak

Aksiyon dolu felaket-gerilim filmi Greenland: Son Sığınak'ta bir aile korkunç bir felaket karşısında hayatta kalmak için savaşır.

Dünya'ya doğru gelen bir kuyruklu yıldızın, havai fişek gösterisinden başka bir şey sağlamaması gerekiyordu.

Ancak kuyruklu yıldızın kısa sürede dünyaya çarpıp milyarlarca insanın ölümüne sebep olacağı ortaya çıktı.

Ailenin sağ kurtulup kurtulmayacağı merak konusu.

Kırtılmak için çok az kişi seçildi

John Garrity (Gerard Butler), boşandığı karısı Allison (Morena Baccarin) ve küçük oğlu Nathan, havayoluyla sığınağa gitmek için seçilen çok az kişi arasında yer alıyorlardı, ancak kalkıştan dakikalar önce ayrıldıklarında, şanslarının korkunç bir şekilde ters gittiğini gördüler.

FOTOĞRAF 85 Captain Phillips - Kaptan Phillips 2013 Amerikan yapımı Paul Greengrass tarafından yönetilen gerilim filmi. Başrollerinde Tom Hanks ve Barkhad Abdi yer alıyor. Ticari denizci Kaptan Richard Phillips'in 2009 yılında Somalili korsanlar tarafından rehine alınmasını anlatan biyografik bir film. 2009 senesinin Nisan ayında yola çıkan MV Maersk Alabama isimli Amerikan kargo gemisi, Somali'nin doğu kıyılarında korsanlar tarafından saldırıya uğrar. Bu durum Amerikalılar'ın yaklaşık 200 yüzyıldır başına gelmeyen türden bir korsan saldırısı. Geminin dümenindeki deneyimli kaptan Richard Phillips, tayfasını kurtarabilmek için kendini rehine olarak feda eder. Korsan grubuyla, özellikle de liderleri Muse ile psikolojik bir savaşın içerisinde yer aldığı bu süreç, kendisini kurtarmaya çalışan bir kurtarma ekibinin de eşzamanlı çabasıyla oldukça yüksek tansiyonlu anlara ev sahipliği yapıyor. Bourne serisinin son iki filminin yanı sıra Bloody Sunday ve United 93 gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Greengrass'in yönetmenliğini üstlendiği 'Captain Phillips'in başrollerinde Tom Hanks, Catherine Keener ve Michael Chernus bulunuyor. Tom Hanks ve canlandırdığı kaptan ile yan yana. Bernie - Bernie'nin Suçu Ne? Teksas'ın küçük, kırsal bir kasabasında, bir cenaze levazımatçısının yanında yardımcı olarak çalışan Bernie Tiede, kasaba halkının en sevdiği kişilerden biri. Pazarları okulda ders verir, kilise korosunda şarkı söyler ve yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatır. Herkes Bernie'yi sever ve takdir eder. Ters giden talihine sürekli lanet eden dul Marjorie Nugent'e banka işlerinde yardım eden Bernie, bir süre sonra kadının kendisine karşı artan ilgisi ve isteklerine yetişemez hale gelir ve günün birinde zengin Marjorie'yi öldürür ama bunu kimseye itiraf edemez. Olayın ortaya çıkmasından sonra cezaevine giren Bernie herkesi şaşırtırken filmin sonunda gerçek bir karakterin seyircinin karşısına çıkması daha da dikkat çekici oluyor. Bernie, iyilerinde kötülük yapabileceğini herkese gösteriyor. Yönetmenliğini Richard Linklater'ın üstlendiği komedi filminin başrollerini ise Jack Black, Shirley MacLaine ve Matthew McConaughey'i paylaşıyor. Moneyball – Kazanma Sanatı 'Oakland A' beysbol takımının başındaki isim olan Billy Beane (Brad Pitt), kısıtlı bir bütçe ile resmen yoktan bir takım var ederek zengin kuluplere meydan okuyor. Fakat bunu yaparken de beysbol sporunun temel inançlarını baştan aşağıya sarsıyor. Onun yöntemleri kabul görmese, hatta delilik diye nitelendirilse de, Beane inancını ve azmini yitirmeden bildiği yönde ilerlemeye devam ediyor. Michael Lewis'in Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game adlı eserinden Steven Zaillian ve Aaron Sorkin tarafından uyarlanan ve gerçek bir hikayeye dayanan filmin başrollerini Brad Pitt, Robin Wright ve Jonah Hill paylaşıyor. Film esnasındaki maç sahnelerinin birçoğunda gerçek maç görüntüleri kullanılıyor. Doğru olduğuna inandığımız kararların peşini bırakmamız gerektiği mesajını veren filmde başarıyı yakalamak için sabretmek gerektiğinin de altı çiziliyor. Dünya prömiyeri Toronto Film Festivali'nde gerçekleştirilen filme yurt dışından şimdiye kadar gelen eleştiriler ve puanlar da oldukça yüksek. The King's Speech – Zoraki Kral Oscar ödüllerinde 12 dalda aday olan ve En İyi Film, En İyi Yönetmen dalları başta olmak üzere 4 ödül kazanan 'Zoraki Kral (The King's Speech)', İngiliz Kraliyet ailesinden VI. George'un kekemeliğini yenmesi üzerine kurulu bir dönem filmi. Sağlam oyuncu kadrosunun sürüklediği filmin öyküsü, babası V. George'un ölümünün ardından, Frederick Arthur George'un ağabeyi Edward'ın Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek için tahtı Albert Frederick Arthur George'a devretmesiyle başlıyor. Fakat tahta oturan yeni kralın önemli bir engeli var. Halka hitabet etmekte sorunlar yaşayan kral çocukluğundan beri başına dert olan kekemeliğini yenmek zorundadır. Yeni kralın bu sorununu yenmesi ve onu kraliyet makamına hazırlamak için Avustralyalı konuşma terapisti Lionel Logue devreye girer... 2010 yılının en önemli filmlerinden biri olan 'Zoraki Kral' aldığı pek çok ödülün yanı sıra, kurduğu atmosfer, makyaj ve kostümleriyle dönem ruhunu yansıtan keyifli bir seyirlik olmayı başarıyor... Soul Surfer – Dalgalara Karşı Sol kolunu bir köpekbalığı saldırısında kaybeden bir sörfçünün trajik hikayesi... Genç sörfçü Bethany Hamilton, bir köpek balığı saldırısı sonucu kolunu kaybeder. Ancak sörften vazgeçmeyip korkularının üstesinden gelerek tekrar denize açılır. Başrollerde Dennis Quaid, Helen Hunt ve Anna Sophia Robb'ı izlediğimiz filmi, gerçek bir hikâyeden uyarlandığını bilerek izlemek daha fazla etkilenmenize neden oluyor. Gerçek bir hikaye olduğundan şüphe edecekler için film sonunda gerçek karakter karşımıza çıkıyor. 12 Years a Slave – 12 Yıllık Esaret 1841'de New York'ta yaşayan Solomon Northup, kendisini müziğe adamış siyahi bir adam. Ailesiyle birlikte yaşayan Solomon, özgür yaşayan ve istediği şeyleri yapabildiği için mutlu bir adam. Fakat bir gün bir müzik işi için 2 adam ile tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. İnandığı medeni dünya alt üst olur. Çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olur, hayatı kabusa döner. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan bir grup insanın umutsuzluğuna şahit olacak. Sevdiklerini ve hayatını geri almak için ne yapması gerektiğini kesinlikle bulur... İngiliz sinemacı Steve McQueen'in yönetmenliğini ve John Ridley ile birlikte senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Michael Fassbender'ın yanı sıra Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti gibi yıldızlar da yer alıyor. A Beautiful Mind – Akıl Oyunları John Forbes Nash kazandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir. Böylece matematik çevrelerince ününü yayan dahi adam zamanla şizofrenik belirtilerle mücadele etmeye başlar. Nash artık kendi kurgusal gerçekliklerinden oluşturduğu dünyasıyla asıl gerçekleri ayırt edemeyecek bir aşamaya gelir. Önemli başarılarından uzunca yıllar sonra Nobel Ödülü'ne layık görülen ünlü matematikçi John Nash'in gerçek hayat hikayesine odaklanan 'Akıl Oyunları', iki önemli dalda kazandığı Oscar ödülüyle başarısını kanıtlamıştı. Braveheart – Cesur Yürek Yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya’ya dönen William Wallace’ın asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürer. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değil. Bir gün İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verir. Mel Gibson’un ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace’ı hem canlandırdığı hem de yönettiği filmi kısa sürede bir fenomene dönüşmüştü. The Texas Chainsaw Massacre -Teksas Katliamı The Texas Chainsaw Massacre filmi içerdiği ciddi şiddet sahneleri yüzünden birçok ülkede yasaklandı. Hikaye, elektrikli testereli bir grup seri katil ve insan eti yiyen ailesinin evine yolu düşen bir arkadaş grubunun başına gelenleri anlatıyor. Katil, yüzüne kurbanlarının derilerinden yaptığı deri bir maske taktığı için “Deri surat” olarak çağrılıyor. Gerçekte film, 1950’lerde yaşamış Wisconsin’li Edward Gein’in gerçek yaşam hikayesine dayanıyor. Gerçek bir seri katil olan “Çılgın Ed” kurbanlarının derilerinden yaptığı bir maske takıyordu ve çiftlik evini kurbanlarının ceset parçalarıyla dekore etmişti. Gein’in insan eti yediğiyle ilgili kesin bir kanıt yok ancak deliller böyle bir olasılığın olduğunu gösteriyor. Polis katili tutuklamaya gittiğinde evindeki sobanın üstünde, tavanın içinde bir insan kalbi bulmuştu. Bu katil ayrıca ünlü Kuzuların Sessizliği filmine de ilham verdi. The Pianist - Piyanist Roman Polanski’nin üç Oscar kazanan filmi İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu alır. Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman’ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya’da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova’nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesine odaklanır. Varoşlarda tam anlamıyla sefil bir hayat süren müzisyen, diğer halkla birlikte, kıtlığa ve aşağılanmalara maruz kalsa da kahramanca mücadele edecektir. Günü gelip oradan kaçma şansı bulduğundaysa başkentin harabelerine sığınacak, beklemediği bir anda gelen bir yardımla umudunu yeniden kazanacaktır. Film, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar alan Adrien Brody'nin de filmografisinin en güçlü işlerinden biri. Titanic - Titanik Dünyanın hatırlamak istemediği türden felaketlerden olan 'Titanik faciası', dev prodüksiyonların yönetmeni James Cameron tarafından çekilen görkemli bir film. Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlar. Bu 'Düşler Gemisi'nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da var. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaklar. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibrine bir nokta koymayı planlıyor. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpar. James Cameron'un, seyirciye bir zaman makinesiyle yolculuk ettiği hissini uyandırırcasına gerçeğe yakın filmi 'Titanic' tam 14 dalda Oscar adayı olarak 'En İyi Film' dahil 11 ödülü kazandı. Efsanevi film 15 yıl sonra 3D teknolojisi ile 6 Nisan 2012'de yeniden sinemalara döndü. Spotlight - ‘Spotlight’, gelmiş geçmiş en iyi gazetecilik filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu gerçek bir hikâye... Tacizci rahiplerin peşine düşen araştırmacı gazeteci ‘Spotlight’ ekibiyle Pulitzer’i kazandı. Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor. Gazetenin yazarlarından oluşan “Spotlight” takımı, Katolik Kilisesi’ndeki taciz iddilarıyla ilgili eski defterleri deşer. Bir senelik araştırmaları sonucunda, Boston’ın üst düzey dini, yasal ve idari birliğine ait on yıllarca gizlenen gerçeklere parmak basılır. Başrollerini Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci, Brian d’Arcy James ve Billy Crudup’ın paylaştığı filmi Tom McCarthy ve Josh Singer kaleme aldı. Ayla - Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıdı. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden bir aya getirir. The Aviator - Göklerin Hakimi 2004 yapımı Howard Hughes'ın hayatını konu alan biyografik film. Film BAFTA En İyi Film Ödülü ve Drama dalında En İyi Film Altın Küre Ödülü'nü kazandı. En İyi Film dahil 11 dalda Oscar'a aday gösterildi. 5 Oscar kazandı. Film, hiçbir şey olanı milyarlara dönüştüren Howard Huges üzerine bir biyografik çalışma. Kendisi havacılık ve sinema alanında parlasa da aşk hayatı da yeterince göz kamaştırıcı. İkinci Dünya Savaşında bile uçaklarını savaş uçaklarına uyarlayarak kariyerini yukarılara çıkarttı. Ancak her şey Hughes için doğru değildir çünkü onun kendi üzerinde yarattığı baskı birçok erkeğin asla tahammül edemeyeceği türden. Gökler Hakimi’nde dikkati çeken isimler ise Leonardo DiCaprio ve Cate Blanchett. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Howard Robard Hughes Jr., Amerikalı iş adamı, havacı, film yönetmeni, film yapımcısıydı ve dünyanın en varlıklı insanlarından biriydi. Howard Robard Hughes Sr.'nın oğlu olan Hughes, on dokuz yaşındayken petrol delgi makineleri yapan bir fabrikanın başına geçti.Birkaç yılda önemli kazanç sağlayıp 1930'da sinema, 1931'de içki sanayiine girdi. Daha sonra havacılığa yöneldi. 1938'de kendi düşüncesine göre hazırlanmış bir uçakla rekor sayılacak bir sürede (3 gün, 19 saat) dünyanın çevresini dolaştı. TWA Havacılık Şirketi'nin hisse senetlerinin dörtte üçünü ele geçirerek bu alanda söz sahibi oldu. II. Dünya Savaşı sırasında top ve askeri uçak yaptı. Kendi zamanında dünyanın en büyük uçağı olan Hughes H-4 Hercules'i yapmış ve bir kez de olsa uçurdu. Bir servet harcadığı Cehennemin Melekleri filminin çekimi uzun yıllar sürdü, tamamlandığında ise büyük beğeni topladı. 1948'de tekrar film yapımcılığına döndü. 1953'te bir tıbbi araştırma enstitüsü kurdu. Çevreyle ilişkisini keserek kapalı bir hayat yaşaması ve ölümüne kadar hiç kimseye görünmemesi ilginç yönlerinden birkaçı. Howard Hughes obsesif kompulsif bozukluğu ile çevresindekiler ile sürekli sosyal ilişkilerde sorunlar yaşadı. 1950 yılında Howard Robard Hughes Jr. dünyanın en zengin insanı oldu. Serveti günümüzün parasıyla 12,8 Milyar dolar olduğu anlaşıldı. Müslüm - Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor. Yönetmenliğini, Türkiye'nin geçen yılki Oscar yarışı için aday adayı olarak gönderdiği Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay ve Romantik Komedi filminden 8 yıl sonra tekrar yönetmen koltuğuna oturan Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği filmin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme aldı. The Blind Side – Kör Nokta John Lee Hancock tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan dram filmidir. Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan film babasını hiç tanımamış ve annesi uyuşturucu müptelası olan Afro-Amerikan bir çocuğun futbol kariyerini anlatmakta. Normalden iri olan ve 13 kardeşinin arasında hiç ilgi görmeyen Michael Oher bir gün Bay ve Bayan Tuohy tarafından evlatlık alınır ve hayatı değişmeye başlar. Okuma ve yazması olmayan Michael yeteneğinin farkına varıp futbola başlar. Ulusal Futbol Liginin en çok aranan oyuncularından biri olacağını kimse tahmin edemezdi. Film yapılacak olan 82. Akademi Ödülleri'nde 2 adaylığa sahip olup bunlardan biri de en iyi film kategorisi. Aynı zamanda Sandra Bullock bu filmle 2010 yılında yapılan Akademi Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı. Sandra Bullock The Blind Side ile en iyi kadın oyuncu Altın Küre ödülüne de layık bulundu. Michael Oher Hayatı Oscar adayı The Blind Side filmine konu olan Michael Oher ve onu sahiplenen gerçek ailesi. Michael'ı sahiplenen ailesi neredeyse onun her maçına katıldı. Lion Lion, Garth Davis tarafından yönetilen ve senaryosu Saroo Brierley ile Larry Buttrose'un kurgusal olmayan kitabından Luke Davies tarafından uyarlanan 2016 yapımı dram filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve Deepti Naval oynamakta. Film dünya galasını 10 Eylül 2016'da Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. 25 Kasım 2016'da ABD'de gösterime girdi, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve dünya çapında 140 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etti. Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar. Goodfellas Sıkı Dostlar, 1990 yılında çekilen, Martin Scorsese'nin yönettiği, Nicholas Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlanmış, Henry Hill adında bir gangsterin gerçek hikâyesini anlatan film. Filmin oyuncuları Ray Liotta (Henry Hill), Robert De Niro (Jimmy Conway), Joe Pesci (Tommy DeVito), Lorraine Bracco (Hill'in karısı) ve Paul Sorvino (Paulie Cicero). Film 6 farklı dalda Oscar'a aday gösterilmiş, en iyi yardımcı aktör dalında Joe Pesci ödül almış ve BAFTA Ödüllerinde iyi film ödülünü hak kazandı. Sıkı Dostlar, Empire dergisinin 2008'de yayınlamış olduğu Top 500 listesinde 6. sırada ve Amerikan Film Enstitüsü'nün 1998'de yayınladığı ve 2007 yılında tekrar güncellediği Top 100 listesinde 92. sırada ve IMDb Top 250 listesinde ise 17. sırada yer alıyor. Sıkı Dostlar, 2000 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi. Rüzgarı Dizginleyen Çocuk Gerçek bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasıyla ortaya çıkan Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filminde William Kamkwamba’nın hayat hikayesi anlatılıyor. Filmin senaryosunu başarılı yönetmen Chitewel Ejiofor ile beraber yazan William Kamkwamba yaşadığı bu trajik ancak bir o kadar da başarılarla dolu hayatını bizlere sunuyor. Filmin konusu Kenya’da yaşayan bir grup kabilenin kuraklık ve açlıktan ölmek üzerelerken bir çocuk tarafından kurtulmaları anlatılıyor. Bildiğiniz gibi o çocuk William Kamkwamba’nın ta kendisi. William Kamkwamba lise çağlarındayken köylerine gelen bir tütün firması köydeki tüm ağaçları keserler. Ağaçların kesilmesi köylünün mahsulüne büyük bir zarar verir. Zaten sıcak ve kurak bir memleket olan Kenya’da kesilen birkaç ağaç bile kuraklığa sebep oluyor. William Kamkwamba ve tüm ailesi bu kuraklık sebebiyle su sıkıntısı çekerlerken mahsullerde yetişmeyince maddi olarak da zor duruma düşerler. Öyle ki kuraklık sebebiyle insanlar köyü terk etmeye başlıyorlar. Hatta Kamkwamba’nın ablası okulun öğretmeniyle kaçıyor. Bunca yokluk içerisinde okumayı hiçbir zaman terk etmeyen Kamkwamba fizik kitapları okuyarak kendini geliştiriyor. Edindiği bilgiler sayesinde köyüne el yordamıyla bir rüzgar türbini kuran William bu sayede elektrik görmemiş köylerine elektriği getiriyor. Hemen sonrasında da köye tekrar su getiriliyor. William Kamkwamba, hayat hikayesi ve başarısı ile birçok kişiye örnek oldu. William Kamkwamba ve filmde ailesini canlandıran oyuncular William Kamkwamba ve filmde ailesini canlandıran oyuncular Gerçek hikayelerden uyarlanmış gelmiş geçmiş en iyi filmler Korku, dram, aksiyon… Türü ne olursa olsun izlerken olay örgüsü ve kahramanlarının başına gelenler ile dikkatimizi çeken filmleri adeta nefesimizi tutarak izliyoruz. İzlerken takdir ettiğimiz kahramanlar ya da kanımızı donduran olayların aslında gerçekten birilerinin hayat hikayesini öğrendiğimizde ise şaşkınlığımız daha da artıyor. Bu zamana kadar senaryosu ile başımızı döndüren gelmiş geçmiş en iyi filmleri sizler için derledik. İşte gerçek hayat hikayelerinden derlenen o filmler... BiP'te paylaş

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Yönetmenliğini Ric Roman Waugh yaptığı Greenland: Son Sığınak 25 Eylül’de vizyona girecek.

FOTOĞRAF 19 Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler. Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi. Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri. Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor. Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor. Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi. Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı. Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti. Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde: Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler... Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var. Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi. BiP'te paylaş

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