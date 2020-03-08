Hayat Bir gün değil her gün eşit olduğumuzu hatırlatsın diye
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'Bir gün değil her gün eşit olduğumuzu hatırlatsın diye'

Kiğılı kıyafetlerinin kullanım talimatlarını açıkladı, “80 derecede yıkamayın”, “70 derecede kurutmayın”, “Ütü yaparken yüksek buhar uygulamayın”. #hayatmüşterektir diyen Kiğılı’dan kıyafetlere “Eşittir” sembolü yerleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiğılı, cinsiyet ayrımcılığı klişelerine dikkat çekmeye devam ediyor.
Kiğılı, cinsiyet ayrımcılığı klişelerine dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçen yıl yayınladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosuyla büyük yankı uyandıran Kiğılı, bu yıl da alkışlanacak bir filmle karşımızda… 2019’da olduğu gibi “eşitlik” temasına odaklanan Kiğılı, geçen yıl iş hayatında cinsiyet ayırımına yaptığı vurguyu bu yıl da evlerde yaşanan cinsiyet ayrımcılığı klişelerine dikkat çekerek devam ettiriyor.

  • Kıyafetlerimizdeki yıkama ve kullanma talimatlarının yer aldığı etiket simgelerine bir yenisini ekleyen Kiğılı, bu etikete “Eşittir” sembolünü yerleştiriyor. “80 derecede yıkamayın”, “70 derecede kurutmayın”, “Ütü yaparken yüksek buhar uygulamayın” gibi klasik kullanma talimatlarının okunduğu filmin sonunda, “Ve bütün bunların sadece bir kadın işi olduğunu düşünmeyin” diyerek, #hayatmüşterektir mesajıyla sadece iş hayatında değil, özel hayatlarımızda, evlerde, ailelerde kadının üzerine yıkılan tüm klişe ve ezberlenmiş görev tanımlarına da karşı çıkıyor.

YW İstanbul imzası taşıyan filmde tüyleri diken diken ses, sevilen sanatçı Emre Kınay’a ait. Bu arada hemen ekleyelim; bu yeni simge sadece film için yapılmadı. 8 Mart Kadınlar Günü’nden itibaren kıyafetlerde yer almaya devam edecek simge ile Kiğılı, “Bir gün değil; her gün eşit olduğumuzu hatırlatsın diye” açıklaması da yapıyor.

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