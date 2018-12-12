Bir hayaleti aramak

Rahip Kral John'u tasvir eden bir resim.

Miladi 12. asır Hristiyanlar için her bakışlarında hüzünlendikleri açık bir hezimet tablosunu ortaya koyuyordu. Kilisenin tüm otoritesini kullanarak kurduğu, Avrupa halklarından müteşekkil Haçlı Ordusu peş peşe çıkılan seferlerin ardından dahi herhangi bir kazanç sağlayamıyordu.

Sefere çıkan Hristiyan orduları Müslüman askerler tarafından yenilgiye uğratılırken Avrupa zihinlerinde oluşturulan Müslüman ve İslam algısı da bir bir yıkılıyordu. Haçlılar gerisingeri ülkelerine yolculuk ederken yanlarında sadece kuşanmış oldukları silahları değil, Doğu'nun keşfedilmeye hazır hazinelerini de götürüyordu.

Ticaret malları, yazma eserler, Avrupa'nın henüz tanışmadığı zenginlikler ve en önemlisi “Doğu’ya” dair yeni bir tasavvur Batı’ya doğru yola çıkıyordu.

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