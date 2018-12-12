Hayat Bir hayaleti aramak
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Bir hayaleti aramak

Hristiyanların Müslümanlar karşısında peş peşe hezimete uğradığı 12'nci yüzyılda, Avrupa topraklarında bir söylenti yayılmaya başladı. Halk arasında kulaktan kulağa aktarılan bu hikaye, Hindistan'ın ötesinde, Müslümanları yenebilecek kadar kudretli Hristiyan bir kralın varlığına dair bir efsâneydi: Rahip Kral John efsânesi.

Diğer
Rahip Kral John'u tasvir eden bir resim.
Rahip Kral John'u tasvir eden bir resim.

Miladi 12. asır Hristiyanlar için her bakışlarında hüzünlendikleri açık bir hezimet tablosunu ortaya koyuyordu. Kilisenin tüm otoritesini kullanarak kurduğu, Avrupa halklarından müteşekkil Haçlı Ordusu peş peşe çıkılan seferlerin ardından dahi herhangi bir kazanç sağlayamıyordu.

Sefere çıkan Hristiyan orduları Müslüman askerler tarafından yenilgiye uğratılırken Avrupa zihinlerinde oluşturulan Müslüman ve İslam algısı da bir bir yıkılıyordu. Haçlılar gerisingeri ülkelerine yolculuk ederken yanlarında sadece kuşanmış oldukları silahları değil, Doğu'nun keşfedilmeye hazır hazinelerini de götürüyordu.

Ticaret malları, yazma eserler, Avrupa'nın henüz tanışmadığı zenginlikler ve en önemlisi “Doğu’ya” dair yeni bir tasavvur Batı’ya doğru yola çıkıyordu.

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