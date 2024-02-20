Bir İstanbul Çelebisi CRR’de

SA Gentleman of Istanbul (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle En İyi Klasik Müzik Kaydı dalında bu yıl Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Mehmet Ali Sanlıkol CRR’de konser verecek. 24 Şubat’taki konserde, Sanlıkol’a şef Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Sanlıkol’un “Bir İstanbul Çelebisi” adlı eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği konserde, G.F. Handel’in “Julius Caesar Mısır’da Uvertürü” ve B. Bartók’un “Çelesta, Vurma Çalgılar ve Yaylılar için Müzik” eserleri de yorumlanacak.