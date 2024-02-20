|
Hayat

Bir İstanbul Çelebisi CRR’de

04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 03:03 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Ali Sanlıkol.
Mehmet Ali Sanlıkol.

SA Gentleman of Istanbul (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle En İyi Klasik Müzik Kaydı dalında bu yıl Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Mehmet Ali Sanlıkol CRR’de konser verecek. 24 Şubat’taki konserde, Sanlıkol’a şef Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Sanlıkol’un “Bir İstanbul Çelebisi” adlı eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği konserde, G.F. Handel’in “Julius Caesar Mısır’da Uvertürü” ve B. Bartók’un “Çelesta, Vurma Çalgılar ve Yaylılar için Müzik” eserleri de yorumlanacak.



#Aktüel
#Sanat
#Müzik
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye 1.614 deprem konut kura çekiliş sonuçları e Devlet: İşte AFAD Osmaniye hak sahipliği konut kura sonuçları tam isim listesi