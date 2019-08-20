Hayat Bir kültür adamı Haluk Dursun
KÜLTÜR SANAT

Bir kültür adamı: Haluk Dursun

Bir kültür adamı: Haluk Dursun

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un gerçek anlamda bir kültür adamı olduğuna vurgu yaparak, "Haluk Bey bu toplantıya katılmak için çok ısrar etti. Bilet bulunamadı, farklı şeyler oldu ama bütün bunlar aşıldı. İnsan 'Keşke başka engeller çıksaydı' diye düşünüyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Haluk Dursun
Haluk Dursun

Van'ın Erciş ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Haluk Dursun, son konuşmasını yaptığı Malazgirt Kültür Merkezinde anıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"ndeki anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Programda konuşan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, acı şeylerin arkasından konuşmanın zorluğuna değinerek, "Söylenecek çok bir şey olmaz. Çünkü artık güzel şeyler sadece hatıralarda kalmaya mahkum olmuştur. Bu saatten sonra bizim için Haluk Hocamız yetiştirdiği öğrencilerle verdiği eserlerle ve bizim özelimizde de dün yaptığı -aslında onun akademik derinliğinin sadece kökü denilebilecek- o çok güzel konuşmayla hatıralarımızda kalacak. Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.

Büyük bir acı yaşandı

Malazgirt Belediye Başkanı Halis Coşkun da "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"nin önemine dikkati çekerek, "Heyecanla bugünü bekliyorduk ama maalesef dünkü kazadan sonra gerçekten büyük bir acı yaşadık. Şunu anladık ki hiçbir şeyin, yani bir saniye sonra veya bir dakika sonra ne ile karşılaşacağımızın garantisi yok. Yaşayıp yaşamayacağımıza maalesef biz karar veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın" sözünü hatırlatan Coşkun, şunları kaydetti:

  • "(Haluk Dursun) Katıldığı bir programdaki bir anısını anlattı. Dicle Üniversitesindeki bir kızla sohbetini ve kızın tepkisini. Dicle'nin, Murat'ın, Tuna'nın kuzularından bahsetti ve 'Dicle'nin, Murat'ın, Tuna'nın kuzularını size emanet ediyorum.' dedi. Biz de elimizden ne gelirse siz yazarlarımızla birlikte akademisyenlerimizle birlikte Allah nasip ederse hocamızın bize emanet ettiği o kuzulara sahip çıkacağız. Biz hocamızın yolundan devam edeceğiz."

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ise gerçek anlamda bir kültür adamını kaybettiklerini dile getirdi.

REKLAM

Doğan, Haluk Dursun ile şahsi dostlukları olduğunu vurgulayarak, "O yüzden en çok beni etkiledi diyebilirim. Dünden beri bir veda yazısı yazayım diye zihnimde tasarlıyor fakat bir türlü oturup iki lafı bir araya getiremiyorum. Haluk Beyin vefatının bizim toplantıyla bağlantılı şekilde gelişmesi, tabii ki kaderdir bu, insan kaderine doğru gider. Haluk Bey bu toplantıya katılmak için çok ısrar etti. Bilet bulunamadı, farklı şeyler oldu ama bütün bunlar aşıldı. İnsan 'Keşke başka engeller çıksaydı' diye düşünüyor. Sadece bir üniversite hocası değil, bir bürokrat değil gerçek anlamda bir kültür adamıydı, kültür tarihçisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Haluk Dursun son konuşmasını Malazgirt'te yaptı
OYNAT 03:02
Prof. Dr. Haluk Dursun son konuşmasını Malazgirt'te yaptı
Van Erciş'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, son konuşmasını Malazgirt'te Iv. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni açılışında yapmıştı.


Yanlış yollara tevessül ettiler

Yanlış yollara tevessül ettiler

​AK Parti'den kayyum atamalarına ilişkin açıklama.
Bodrumda 8 proje mühürlendi

Bodrum'da 8 proje mühürlendi

Bakan Kurum, kıyı ve koylarda incelemelerde bulundu.
1 yıl ödemesiz100 bin TL verilecek

1 yıl ödemesiz
100 bin TL verilecek

Erdoğan'dan selzede Eminönü esnafı için talimat.
'Batasuna' örneği<br>masaya gelebilir

'Batasuna' örneği
masaya gelebilir

​Hukukçular HDP'nin kapatılma ihtimalini değerlendirdi.
İkinci Münbiç'e müsaade etmeyeceğiz

İkinci Münbiç'e müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge mutabakatı için net mesaj.
İdlib'de<br>Rusya detayı

İdlib'de
Rusya detayı

Han Şeyhun'da çatışmalar sürüyor.
1 milyonu aşacak

1 milyonu aşacak

​Faizlerdeki indirimin etkisini göstermesi bekleniyor.
İBB'de<br> gazeteci kıyımı

İBB'de
gazeteci kıyımı

'Kimseyi çıkarmayacağız' diyen ​İmamoğlu, 50 gazeteciyi işten attı.
Bir alıcı daha çıktı

Bir alıcı daha çıktı

TürkAkım projesinden doğalgaz almak istiyorlar.
Pençe darbesi

Pençe darbesi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bodrum'dan<br>niye vazgeçmiyor?

Bodrum'dan
niye vazgeçmiyor?

​Sel felaketi yaşayan İstanbul'a günü birlik ziyaret.

Sayısı 40 bini geçti

Sayısı 40 bini geçti

MPT-76'lar tamamen milli kaynaklarla üretiliyor.
Teröre destekle<br>gönül kazanılmaz

Teröre destekle
gönül kazanılmaz

Ünal'dan Gül ve Davutoğlu'na kayyum tepkisi.
5 ilden<br>korsan servis

5 ilden
korsan servis

Maliyetleri düşürmek için bunu da yaptılar.
Helal oylara<br>leke sürüyorlar

Helal oylara
leke sürüyorlar

Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını değerlendirdi.
'Tamam' dedi <br>sonra vazgeçti

'Tamam' dedi
sonra vazgeçti

​Fenerbahçe'nin transferi suya düştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.