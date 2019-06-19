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Bir olduk başardık

Anne Yaşar Erkaraman, serebral palsi hastası kızı Ayşe’nin üniversiteden mezun olmasının gururunu yaşıyor. Kızını ilkokula sırtında taşıyarak götüren anne, üniversitede de kampüs kafeteryasında çalışarak ders aralarında Ayşe’nin yanında oldu. Anne Erkaraman, “Bir olduk, ‘Yaparız’ dedik. Başardık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayşe’nin 4 yıllık eğitimi boyunca da tüm zorlukları göğüsleyen anne, mezuniyet töreninde kızıyla birlikte cübbe giydi.
Ayşe’nin 4 yıllık eğitimi boyunca da tüm zorlukları göğüsleyen anne, mezuniyet töreninde kızıyla birlikte cübbe giydi.

Karaman'da 55 yaşındaki anne Yaşar Erkaraman, serebral palsi (beyin felci) hastası kızının üniversiteden mezun olmasının gururunu yaşıyor. Erkaraman, 23 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Ayşe'nin serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Kızının tedavisi için tüm imkanlarını seferber eden Erkaraman, doktorlardan "Ayşe'nin tam olarak iyileşemeyeceği" cevabını alınca üzüntü yaşadı.

O ŞİMDİ BİR ÖĞRETMEN

Anne Erkaraman, Ayşe’nin 4 yıl önce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Ayşe’nin 4 yıllık eğitimi boyunca da tüm zorlukları göğüsleyen anne Erkaraman, şimdi aldığı formasyonla öğretmen olmak isteyen kızının hayaline ortak oluyor. Kızının tedavisine küçük yaşta başladıklarını vurgulayan Erkaraman, "5 yaşında konuşmaya başlayınca umutlarımız arttı" dedi. İlkokul çağına gelince kızını sırtında okula götürüp getirdiğini, 8 yıl boyunca onunla okulda beklediğini ifade eden Erkaraman, kızı lise sondayken eşinden ayrılmak zorunda kaldığını dile getirerek şunları aktardı:

YANINDA GURURLUYUM

“Köye gitmek zorundaydık. Orada yıllardır kullanılmayan eski bir evde kaldık. Odun kömür bulamadık, tezek yaktık. Kızım o şartlar altında üniversiteyi kazandı. Ben de üniversitenin kafeteryasında işe başladım. Ayşe’nin ders saatlerine göre çalıştım. Aralarda yanına gidip ihtiyaçlarını gördük. Üniversite yönetimi, hocaları ve arkadaşları bize çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı. Kızının mezun olarak kendisine dünyaları hediye ettiğini belirten Erkaraman, "Törende kızım sayesinde ben de cübbe giydim. Yanında gururla dolaşıyorum. Bir olduk, 'Yaparız' dedik, başardık. O çok iyi bir evlat. İnşallah bundan sonra da başarıları devam eder" dedi. Ayşe Erkaraman da hiçbir engelin hayatın güzelliklerini yaşamaya engel olmadığını vurguladı.

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ASLA PES ETMEDİ

Tecrübelerinin kendisine bunu öğrettiğini anlatan Erkaraman, şöyle devam etti:"Bazen pes ettiğim, 'Yapamayacağım.' dediğim anlar oldu. Ama insan istediği zaman her şeyi başarabilir. Umuyorum ki benim gibi engelli olarak dünyaya gelen insanlara örnek olurum. Şimdi bir öğretmen adayıyım. Bu saatten sonra geçmişe bakmıyorum. Sadece geçmişten aldığım derslerle geleceğe ışık tutuyorum. İnsanlara yardımcı olmak istiyorum"

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