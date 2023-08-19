Bir sıcaklık rekoru daha

Yurdun Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgası, iç bölgelere ulaştı. Yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Uşak’ta kent merkezinde dün termometreler 40,7 dereceyi göstererek son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzun yıllar Uşak merkez sıcaklık rekoru 29 Temmuz 2000 tarihinde 40,2 derece olarak ölçülmüştü. 17 Ağustos 2023 tarihinde ilimiz merkezinde 40,7 ile yeni rekor ölçülmüş oldu. Meteoroloji Müdürlüğü’nden açıklanan tabloda kentteki en yüksek sıcaklığın ise 41,6 derece ile Eşme ilçesi Delibaşlı köyünde ölçüldüğü belirtildi. İç Ege ve İç Anadolu’da hafta başına kadar devam etmesi beklenen yüksek sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Salı gününden itibaren Ege Bölgesi ve Antalya’yı etkisi altına alacak yeni sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta sonu İç Anadolu ve Marmara’ya ulaşacak. Öte yandan hafta sonu ve pazartesi günü Marmara Bölgesi’nin tamamında rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.