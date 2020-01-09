Bir yılda 3 bin 721 can kurtardılar

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Edirne’nin Enez ilçesini çevreleyen Saros Körfezi’nde 2019 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 1103’ü çocuk, 750’si kadın toplamda 3 bin 721 düzensiz göçmen yakaladı, batan veya su alan lastik botlardaki çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yılına göre 10 kat artış gösterdi.

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İLK YARDIM UYGULADILAR

Bu operasyonlardan biri de 19 Eylül’de Boztepe Burnu güneyinde gerçekleşti. Güvenlik personeli, başarılı operasyonla aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 39 düzensiz göçmeni kurtardı. Bot Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ramazan Özdemir, olay mahalline vardıklarında içinde kadın, çocuk ve bebeklerin de olduğu 20-25 düzensiz göçmenin denizin üzerinde dağılmış ve panik içerisinde olduklarını belirtti. Özdemir, “İki bot personelimiz denize atlayarak dalgaların arasında baygın durumda bulunan kadın ve çocukların yardımına koştu, onların öncelikli olarak bota alınmasını sağladı” dedi. Bot personeli Sahil Güvenlik Topçu Uzman Çavuş Mustafa Eyvaz da kurtarılan bebeklerden birini ilk yardımla hayata döndürdüklerini dile getirdi.

BÜYÜK GURUR YAŞADIK

Bebeği bota aldıklarında morarmış, su yutmuş ve baygın durumda olduğunu ifade eden Eyvaz, o anları şöyle aktardı: “Öncelikle dilinin boğazını tıkadığını tespit ettim ve dilini boğazından çıkardım. Akabinde suni teneffüs uyguladım, kısa süre sonra kendisine gelmeye ve nefes almaya başladığını gördüm. Annesinin ve benim o anki mutluluğumuzu anlatamam. Bebek gözlerini açıp bize baktığında annesi ve ben gözyaşlarımıza engel olamadık. Minik bir bebeği hayata döndürdüğümüz ve hiçbir can kaybı olmadan tüm düzensiz göçmenleri kurtardığımız için tüm bot personeli olarak büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık.”