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Biri bu adamı durdursun

Ümit Özdağ ırkçı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor! Özdağ bu kez sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta arkasındaki çarşaflı kadınları hedef gösterdi.

Haber Merkezi
04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ümit Özdağ.

Ümit Özdağ.

‘Milliyetçilik’ maskesine bürünürek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunan paylaşımlar yapan ve algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaktığı ırkçılık ateşi gün geçtikçe büyüyor. Özellikle Suriyelileri hedef gösteren ve yabancı düşmanlığı ile nam salan Özdağ, sokağın da nabzını yükseltiyor.

KADINLARI HEDEF GÖSTERDİ

Mültecilere ve ülkedeki Arap turistlere karşı her geçen gün artan saldırılar gündemden düşmüyor. Yükselen bu tansiyonun en önemli aktörü olan Ümit Özdağ, bu kez de sahaya inip ırkçı paylaşımlarına devam etti. Özdağ, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı tweetinde “Saat 09.30 Bolu’da Abant gölü kıyısındayım” mesajı ile iki fotoğraf karesine yer verdi. İlk karede kendisini Bolu Abant Gölü manzarasının önünde çeken Özdağ, ikinci karede de biraz daha ön tarafa gelerek arkasında duran iki çarşaflı kadını hedef aldı.

IRKÇILIĞI KÖRÜKLEDİ

Özdağ’ın bu paylaşımına gelen yorumlar da ırkçılığı körükledi. Bir kullanıcı “Türkiye’de sizin gibi sosyal medyayı kullanabilen çok az insan var. Paylaşımlarınızı nasıl gündemin tepesine yerleştirebileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Hakikaten bu konuda profesyonelsiniz. Fotoğrafınızı tek başınıza paylaşmış olsaydınız herkes beğeni atar geçerdi. Ama Arap kadınları da paylaşarak, yine tüm dikkatleri kendinize çekmeyi başardınız” yorumunda bulundu.

Diğer bir kullanıcı da “İnsanın sevmediği çiçek burnunun dibinde bitermiş Başkanım. Rabbim size sabır versin” mesajını paylaştı. Kadınların uyruğu bile bilinmeden ‘Arap’ ve ‘Suriyeli’ muamelesi yapıldı.


Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." tepkisini gösterdi.


#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Arap Turist
#Irkçılık
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