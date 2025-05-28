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Bitkin halde buldukları dağ keçisini su ve yiyecek verip yeniden doğaya saldılar

Bitkin halde buldukları dağ keçisini su ve yiyecek verip yeniden doğaya saldılar

13:1428/05/2025, Çarşamba
DHA
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İki arkadaş, kamyonetin kasasına bindirdikleri hayvana su ve yiyecek verdi.
İki arkadaş, kamyonetin kasasına bindirdikleri hayvana su ve yiyecek verdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 arkadaş, doğada bitkin halde buldukları dağ keçisini kamyonete bindirip, su ve yiyecek verdikten sonra yüksek bir noktaya çıkararak yeniden doğal yaşamına bıraktı.

Finike- Elmalı yolunun Dağdibi mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında kamyonetle ilerleyen Finike Belediyesi Meclis Üyesi Emin Ertuğrul ve ilçede sebze ve meyve üreticiliği yapan arkadaşı Salih Çağlayan, yol kenarında bitkin halde bir dağ keçisine rastladı. Keçinin durumunu kontrol eden Ertuğrul ve Çağlayan, hayvanın herhangi bir yarası olmadığını tespit etti ve durumu Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine de bildirdi. Emin Ertuğrul ve Salih Çağlayan, yetkililere bilgi verdikten sonra dağ keçisinin güvenli ortama ulaşması için harekete geçti. Kamyonetin kasasına bindirdikleri hayvana su ve yiyecek veren iki arkadaş, yüksek bir noktaya kadar götürdü. İki arkadaş, kendisini toparlayan dağ keçisini uygun bir noktaya götürüp, yeniden doğal ortamına bıraktı. Dağ keçisi bir süre etrafına bakındıktan sonra gözden kayboldu.


Emin Ertuğrul dağ keçisini doğaya bıraktıkları anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde, dağ keçisini kamyonetten indiren iki arkadaşın, önce su içirmesi ardından da doğaya bırakması ve "Ana vatanına döndü. Doğasına döndürdük" sözleri duyuldu.


Doğada karşılaştıkları her canlıya karşı duyarlılık göstermeleri gerektiğini belirten Ertuğrul, "Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek ve onları korumak hepimizin görevi. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık" dedi.



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