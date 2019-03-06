Hayat Bitlenen saçlarını temizlerken bu hale geldi
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​Bitlenen saçlarını temizlerken bu hale geldi

Bitlenen saçlarını temizlerken bu hale geldi

Erzincan'da bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi 16 yaşındaki Gözde K., sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Babası Erdal K. tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Gözde K., sevk edildiği Erzurum'da tedaviye alındı. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada da yardım kampanyası başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakt
Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakt

Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kullandı

Kızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı:

  • "Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112'yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allahım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."

Bu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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