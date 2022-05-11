Blet’in adı İsviçre’de yaşayacak

İsviçre’nin Cenevre kentinde 7 Ocak’ta hayatını kaybeden Fransız piyanist Stephane Blet’in adı dernekle yaşatılacak. Türk kültürüne hayranlığıyla tanınan Blet’in hatırasını yaşatmak için dostları “Cenevre Stephane Blet’in Dostları Derneği”ni kurdu. Derneğin basın toplantısı, piyanistin ölmeden önce gittiği restoranda düzenlendi. Toplantıda dernek kurucusu Mehmet Yıldız, Blet’in kişiliğini, çalışmalarında verdiği mesajları ve derneğin kuruluş amacını anlattı. Yıldız, Türkiye’de her yıl Stephane Blet Müzik Festivali düzenleyerek İslamofobi karşıtı mesajlar vermeyi planladıklarını ve Blet’in isminin Türk kamuoyunca tanınması için İstanbul’da bir sokağa Stephane Blet isminin verilmesi için yetkili makamlara başvuruda bulunacaklarını belirtti.