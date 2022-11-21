​“Bluet” İstanbul’da yankılandı.

Neoklasik müziğin temsilcilerinden piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, ilk ortak albümü “Bluets”un lansman konserini Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Ah! Kosmos (Başak Günak) ve Büşra Kayıkçı’nın 11 Kasım’da yayımlanan ortak albümü, sanatçıların iki senelik üretimlerden oluşuyor. Kayıtları İstanbul ve Berlin’de gerçekleşen albümün prodüksiyonunu Başak Günak üstlendi. Piyano ve piyanodan kaydedilen perküsyonları Büşra Kayıkçı’nın performe ettiği albümde, yaylılar Judith Hamman, bass klarnet İranlı sanatçı Shabnam Parvaresh tarafından, ek canlı perküsyonlar ise Kanadalı müzisyen Maysun tarafından çalındı.

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