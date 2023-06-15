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BM Genel Sekreteri Guterres'ten dehşete düşüren uyarı: Hızlı ve gözlerimiz açık bir şekilde felakete gidiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim konusunda hızlı ve gözlerimiz açık bir şekilde felakete gidiyoruz. Artık uyanma ve harekete geçme zamanı" dedi.

23:12 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim alanında önde gelen sivil toplum örgütleriyle görüşmesinin ardından New York'taki BM binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Mevcut politikaların sürmesi halinde
bu yüzyıl sonunda küresel ısınmanın 2,8 derece artacağının öngörüldüğü
ne dikkati çeken Guterres,
"Bu da felaket anlamına gelir
." ifadelerini kullandı.
Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması için karbon emisyonunun yüzde 45 azaltılması gerektiğini belirterek, acil küresel hareket çağrısında bulundu.

İlk etapta fosil yakıt endüstrisinin harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Guterres, ülkelerin de fosil yakıtlardan uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Petrol, gaz ve kömürü ait olduğu yerde bırakalım." diyerek yenilenebilir enerjiye yatırım çağrısını yineledi.

Fosil yakıt endüstrisinin geçen sene 4 trilyon dolar kazanç elde ettiğine dikkati çeken Guterres, şirketlerin temiz enerjiye yatırım yapmasını istedi.

  • Guterres,
    "İklim konusunda hızlı ve gözlerimiz açık bir şekilde felakete gidiyoruz. Artık uyanma ve harekete geçme zamanı."
    ifadelerini kullandı.


#BM Genel Sekreteri
#Antonio Guterres
#BirleşmişMilletler
#Küresel ısınma
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