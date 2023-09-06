BM Genel Sekreteri Guterres’ten dikkat çeken açıklama: Gezegen kaynama döneminden geçti, iklim yıkımı başladı

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, deniz suyunun aşırı ısınmasının "medicane" adı verilen tropikal benzeri fırtınaların oluşum frekansını artırdığını söyledi. Küresel değişimlere bağlı olarak deniz ısı dalgalarının son yıllarda daha sık ve yoğun hale geldiğini aktaran Tağıl, bu yıl temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıklarının rekor seviyelere çıktığına dikkat çekti.