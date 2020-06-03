Bodrum sahillerinde büyük skandal: Kumsalı mermer tozuyla Maldivler'e çevirmeye çalıştılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde büyük bir skandal önlendi. Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından düzenlenen baskında, Yalıkavak ve Gündoğan'da iki otelin sahilini Maldivler gibi göstermek için mermer tozu döküldüğü tespit edildi. Otele toplamda 345 bin lira para cezası kesilirken, ayrıca yönetim hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 11 Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla şehirler arası seyahat kısıtlaması da 81 ilde tamamen kaldırıldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, tatil beldelerini doldurmaya başladı. Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine de tatilciler gelmeye başladı. Otel, plaj, kafe ve restoranlarda 'yeni normal'e uyum sağlanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden faaliyete geçildi. Pandemi süreci dolayısıyla düşük kapasiteyle hizmet verilen bazı işletmelerde oda, beach kullanımı, şezlong ve loca fiyatlarına zam yapıldı. Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasında 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendiği bilgisi yer aldı. Fiyatlara oda ve yemeğin dahil olmadığı belirtilirken, 2 kişilik paket içinde maksimum 4 sandalye, maksimum 3 şezlong, 2 plaj havlusu, 2 kez soğuk-sıcak havlu servisi, meyve tabağı ve yiyecek- içecek harcamalarında yüzde 10 indirimin yer aldığı açıklandı. Fiyatları duyan Bodrumlular ise yüksek rakamlara tepki gösterdi. Fiyatların aşırı derecede yüksek olduğunu söyleyen Bodrumlulardan Yalçın Baysal, Bu fiyatlara inanamıyorum. Oraya gidenler bellidir. Parası olan gider ama biz gitmeyiz. Ayıptır, yazıktır, günahtır diye konuştu. Fiyatları yüksek bulanlardan Gülbahar Savaşçı, Bu fiyatlar hiç normal değil. Genel olarak aslında Bodrum'da hayat pahalı değil. Bazı yerler çok ekonomik ama insanların tercihine göre değişiyor. Gidip Türkbükü'nde bir şeyler yemek pahalı ama merkezde bir şeyler yemek daha ekonomik. Kişiye göre muamele yapılıyor. Normalde Bodrum bu kadar pahalı değil. Ben bu fiyatların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ünlülere veya turistlere göre davranılıyor dedi. Yaz kış Bodrum'da yaşayan Süreyya Türkoğlu, Bu işletmenin fiyatlarını kızımdan duydum. Korkunç rakamlar. Buralara gidilmez, diye düşünüyorum. Bu şekilde olmaması gerekiyor. İşletmeler yarı kapasiteyle çalışıyor ancak bu kadar da olmamalı. Zaten bu işletmeler normalde de pahalı olan yerlerdi ancak herhalde artık gidilmeyecektir. diye konuştu. Otelin belirlediği fiyatları değerlendiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Bu fiyatları genelleştirmemek gerekiyor. Bu tamamen Türkbükü'nde yer alan bir butik otelin kendi misafirlerine uyguladığı paket sistemidir. Aylık rakamlara bakınca çok fahiş bir rakam gibi gözüküyor. Günlük fiyatlara bakıldığında ise verilen özel hizmetin karşılığı olduğunu görüyorum. Otellerin de kapasiteleri yarı yarıya düşürmeleri istendi. Sahanın içinde olmayan kişiler bunların çok yüksek olduğunu düşünecektir dedi. Otomobil fiyatına şezlong: Korona fırsatçıları yine iş başında Normalleşme süreci kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılınca Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine tatilciler gelmeye başladı. Bir lahmacunun 70 liraya satılmasıyla geçmiş dönemlerde de gündeme gelen ünlülerin uğran mekanı Türkbükü'ndeki otelin bu yılki fiyatları da şaşırttı. Müşterilere gönderilen davetin elektronik postasına göre, 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Oda ve yemek ücretlerinin dahil olmadığı fiyatları duyanlar ise tepki gösterdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Müdahaleler sürecek

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini söyledi. Yalıkavak Gökçebel’de benzer bir girişimi durdurduklarını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdiklerini anlatan Aras, “Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk.” dedi.

Benzer olaylar sıkça yaşanıyor

Benzer bir olayın Gündoğan Kızılburun’da yaşandığını ve bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü tespit ettiklerini belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekiplerimiz gittiler tespitlerini yaptılar ve Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken işlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız” şeklinde konuştu.