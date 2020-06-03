Bodrum sahillerinde büyük skandal: Kumsalı mermer tozuyla Maldivler'e çevirmeye çalıştılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak ve Gündoğan sahilinde denize sıfır 2 otel, kumsala ve suya Maldivlerin sahillerinde bulunan beyaz kumu görüntüsünü vermek için mermer tozu dökerken suçüstü yakalandı. Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen baskında otellere cezai işlem uygulandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde büyük bir skandal önlendi. Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından düzenlenen baskında, Yalıkavak ve Gündoğan'da iki otelin sahilini Maldivler gibi göstermek için mermer tozu döküldüğü tespit edildi. Otele toplamda 345 bin lira para cezası kesilirken, ayrıca yönetim hakkında soruşturma başlatıldı.
Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini söyledi. Yalıkavak Gökçebel’de benzer bir girişimi durdurduklarını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdiklerini anlatan Aras, “Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk.” dedi.
Benzer olaylar sıkça yaşanıyor
Benzer bir olayın Gündoğan Kızılburun’da yaşandığını ve bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü tespit ettiklerini belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ekiplerimiz gittiler tespitlerini yaptılar ve Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken işlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız” şeklinde konuştu.
Mermer tozlarıyla sahil kumu yapmaya çalışan otelin eko dengeyi bozduğunu da söyleyen Yılmaz “Muğla’dan Yatağan’a gelirken yan taraftaki tabelalara bakarsanız plaj kumu satılır tabelaları görürsünüz. Ben rastladım ve araştırdım, takip ettim mermer ocağı çıktı. Yalıkavak’daki firma bilgilerini kontrol ettiğinizde asıl işinin çok ciddi şekilde mermer üreten firma olduğu ortaya çıkıyor.