Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Bodrum'u fırtına vurdu: Tekneler suya gömüldü

Bodrum'u fırtına vurdu: Tekneler suya gömüldü

14:011/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ekipler çalışma başlattı.
Ekipler çalışma başlattı.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 balıkçı teknesi suya gömüldü, ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

Feribot seferleri iptal

Diğer yandan Ortakent, Bitez, Gümbet mahallerinde fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Zabıta ekipleri tarafından ağaçlar yoldan kaldırılırken, yol kenarlarına düşen dalların tehlike saçmaması için kaldırım kenarları şeritle kapatıldı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi. Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

#Muğla
#Bodrum
#Fırtına

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hastaneler ne zaman açılıyor, yarın çalışıyor mu? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları açık mı?