Bodrum'u fırtına vurdu: Tekneler suya gömüldü

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.