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Boğalar kaçtı sahipleri kovaladı

Boğalar kaçtı sahipleri kovaladı

12:546/06/2025, Cuma
DHA
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Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz görüntüleri.
Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz görüntüleri.

Bayram namazından sonra kurban kesim için kolları sıvayan kişiler, kurbanlıkları kaçmasıyla zor anlar yaşadı.

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü'nde sahiplerinden kurtulmayı başaran boğa kaçmaya başladı. Çay tarım arazisine giren boğanın sahiplerini karayoluna çıkmaması için mücadele etti.


Bahçenin içerisinde kontrol altına almaya çalıştıkları boğayı zapt etmekte zorlanan sahipleri Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi.


Köye gelen ekipler sahiplerini bir kilometre koşturan boğayı sakinleştirici iğneyle yakaladı.



Bursa'nın Mahmudiye Mahallesi’nde ise yine sahibinin elinden kaçan bir boğa, cadde üzerinde seyir halindeki araçların arasına daldı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan boğa, sahiplerinin kamyonetle takibi sonucu yakalandı. Boğa, kamyonete bindirilerek kesim yerine götürüldü.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde de sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, meyve bahçelerinin arasından kaçarak dere yatağına düştü. Olay yerine gelen kurbanlık sahibi, çevredekilerin de yardımıyla boğayı yakalayarak dere yatağından çıkardı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.
Rize'de tarım arazisine kaçan kurbanlık sahiplerini peşinde koşturdu.
Ümraniye'de kurbanlık boğa pazardan kaçtı; bir başka boğa ise otoyolda kamyonetten düştü, ayağını kırdı.
#Kurban Bayramı
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