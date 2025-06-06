Boğalar kaçtı sahipleri kovaladı

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü'nde sahiplerinden kurtulmayı başaran boğa kaçmaya başladı. Çay tarım arazisine giren boğanın sahiplerini karayoluna çıkmaması için mücadele etti.

Bursa'nın Mahmudiye Mahallesi’nde ise yine sahibinin elinden kaçan bir boğa, cadde üzerinde seyir halindeki araçların arasına daldı. Trafikte kısa süreli paniğe neden olan boğa, sahiplerinin kamyonetle takibi sonucu yakalandı. Boğa, kamyonete bindirilerek kesim yerine götürüldü.