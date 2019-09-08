Hayat Bolluk ve bereketin simgesi Aşure
AKTÜEL

Bolluk ve bereketin simgesi: Aşure

Muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşure, tencerelerde kaynamaya başladı.

Haber Merkezi AA
Aşure
Aşure

İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında gönülleri tatlandırmaya devam ediyor.

Kofçaz ilçesine bağlı, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan 25 hanelik Ahlatlı köyündeki kadınlar, odun ateşinin harlanmasıyla ocak üzerinde ilahiler eşliğinde kaynattıkları aşureyi, okunan duaların ardından komşularına dağıtıyor.

Kırklareli'nde odun ateşi ile yakılan ocakların üzerindeki tencerelerde kaynamaya başlayan aşure, bazı köylerde imece usulü yapılıyor.

"Annem bana hep derdi ki 'Hiç yapamazsan cezvede kaynat kuşlara ver, yine yap"

Köy sakinlerinden Naciye Kondur, her yıl olduğu gibi bu yıl da komşuları ile muharrem ayı dolayısıyla aşure yapıp dağıttıklarını söyledi.

Aşure yaptığında kendisini manevi açıdan rahat hissettiğini anlatan Kondur, şöyle devam etti:

  • "Annem bana hep derdi ki 'Hiç yapamazsan cezvede kaynat kuşlara ver, yine yap.' Muharrem ayı hayırlı bir ay olduğu için her yıl kaynatıyoruz. Kesinlikle bırakmayız. Hayır için Allah rızası için yaparız. Manevi açıdan da Allah bolluk, bereket veriyor. Yapmazsak zaten huzursuz oluruz. Aşure kaynayan evde bereket olur. Rabbim herkese yapmayı nasip etsin. Biz öyle gördük annelerimizden, babalarımızdan."

Pişen aşure sonrasında komşulara dağıtılıyor.

Buğdayı 7 kez yıkıyorlar

Kondur, aşurenin daha lezzetli olması için odun ateşinde pişirildiğini, gelenek ve göreneklere göre aşureye konulacak buğdayı da 7 kez yıkadıklarını anlattı.

Buğdayın hamur kıvamına gelene kadar kaynatıldığını ifade eden Kondur, "İçine bal atarız, 40 çiçekten olduğu için illa koyarız. Fıstık, kuru üzüm, fasulye, nohut, kayısı, incir hepsini koyuyoruz. Onlar kaynadıktan sonra şekerini atıyoruz. En son ise dualar okuyarak aşuremizi komşulara dağıtıyoruz" diye konuştu.

Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı

Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu gündeme damga vuran bilgiyi paylaştı.
TSK Fıratın doğusuna girdi

TSK Fırat'ın doğusuna girdi

​Türkiye ile ABD birlikleri müşterek kara devriyesine başladı.
Parçalattım

'Parçalattım'

​Kaşıkçı'nın cesedi poşet içinde işbirlikçiye verildi.
Yeni transfere <br>hukuki takip

Yeni transfere
hukuki takip

​Taylan Antalyalı'nın transferi mahkemelik oluyor.
13 kenti etkileyecek

13 kenti etkileyecek

​İstanbul'un 2 ilçesi için saatli uyarı yapıldı.
Niye sesiniz çıkmıyor

Niye sesiniz çıkmıyor

Ünlüler evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı anneleri görmezden geliyor.

Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Eski PKK sözcüsü Talal Silo, HDP-PKK ilişkisini Yeni Şafak'a anlattı.
3 rauntta devirdi

3 rauntta devirdi

​Müslüman dövüşçü Habib ringlere geri döndü.
MTA yurt dışına açıldı

MTA yurt dışına açıldı

Yurt dışında ruhsat alınan bölgelerde çalışmalara başlandı.
Kendini<br>güncelleyen sistem

Kendini
güncelleyen sistem

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hazırlanan raporun sonuna gelindi.
Kasaya<br>4,5 milyar girdi

Kasaya
4,5 milyar girdi

​Türkiye genelinde 7 ayda 1.1 milyon gayrimenkul el değiştirdi.
Barış<br>görüşmeleri durdu

Barış
görüşmeleri durdu

​ABD Başkanı Trump, Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu.
89 dakika bekledik

89 dakika bekledik

Milliler Andorra'yı son dakika golüyle mağlup etti.
Johnson'a<br>kötü haber

Johnson'a
kötü haber

​İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti.
Hak arayışı<br>11. gününde

Hak arayışı
11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.