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Hayat

Borusan’dan bağış konserleri

Borusan Sanat, ay boyunca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek konserlerin gelirini, afet bölgesine bağışlayacak.

04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Borusan Sanat, konserlerin gelirini afet bölgesine bağışlayacak.

Borusan Sanat, konserlerin gelirini afet bölgesine bağışlayacak.

Mart ayında izleyicisiyle yeniden buluşacak olan Borusan Sanat, ay boyunca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek konserlerin gelirini, afet bölgesine bağışlayacak. BİFO, yarın akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konserde, incelikle seçilmiş eserleri icra edecek. Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan müzisyen FM Einheit da ilk Türkiye konserini, Batur Sönmez ile 10 Mart’ta Borusan Müzik Evi’nde verecek. Konserlere ilişkin detaylı bilgiler web sitesinden edinilebilir.


#Borusan Sanat
#BİFO
#Deprem
#Bağış
1 saat önce
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Borusan’dan bağış konserleri
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