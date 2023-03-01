Borusan’dan bağış konserleri

Mart ayında izleyicisiyle yeniden buluşacak olan Borusan Sanat, ay boyunca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek konserlerin gelirini, afet bölgesine bağışlayacak. BİFO, yarın akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konserde, incelikle seçilmiş eserleri icra edecek. Alman endüstriyel müzik grubu Einstürzende Neubauten’ın kurucu üyesi olan müzisyen FM Einheit da ilk Türkiye konserini, Batur Sönmez ile 10 Mart’ta Borusan Müzik Evi’nde verecek. Konserlere ilişkin detaylı bilgiler web sitesinden edinilebilir.