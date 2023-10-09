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Bosna Fatih’in bize emanetidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla geldiği Saraybosna'da kardeşlik mesajı verdi, "Bosna’da ülkemizin herhangi bir şehrine giderken duyduğumuz sevinci, mutluluğu duyuyoruz. Çünkü Bosna, Fatih Sultan Mehmed'in bize bir emanetidir” dedi.

04:00 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla geldiği Saraybosna'da kardeşlik mesajı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla geldiği Saraybosna'da kardeşlik mesajı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla programlara katılmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daydı. Bosna Hersek’i “Evlad-ı Fatihan” olarak gördüklerini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu: “Türkiye olarak biz her zaman Bosna’da sadece din ve diyanetle ilgili konular değil onun dışında da pek çok konu ile ilgili işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Bizim her yıl Bosna’dan Türkiye’ye gelen öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ev sahipliği yaptığımızı özellikle söylemek isterim. Türkiye’de okuyan Bosnalı öğrencilere ve buradaki medreselere de destek veriyoruz.”

Ali Erbaş

MOSTAR’DA EZAN

Erbaş, “Bosna deyince biz ülkemizin herhangi bir şehrine giderken duyduğumuz sevinci, mutluluğu duyuyoruz çünkü Fatih Sultan Mehmet’in bize bir emanetidir, Müslümanlara bir emanetidir, burada yaşayan Müslümanlara bir emanetidir. Dolayısıyla hem sıkıntılı günlerimizde hem mutlu günlerimizde birbirimize her zaman sarılıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyoruz.” dedi. Erbaş, Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki tarihi camide önceki akşam ezan okudu.



#Bosna
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#İslam
18 dakika önce
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