Bosna Fatih’in bize emanetidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla programlara katılmak üzere Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daydı. Bosna Hersek’i “Evlad-ı Fatihan” olarak gördüklerini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu: “Türkiye olarak biz her zaman Bosna’da sadece din ve diyanetle ilgili konular değil onun dışında da pek çok konu ile ilgili işbirliği yapmaya gayret ediyoruz. Bizim her yıl Bosna’dan Türkiye’ye gelen öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ev sahipliği yaptığımızı özellikle söylemek isterim. Türkiye’de okuyan Bosnalı öğrencilere ve buradaki medreselere de destek veriyoruz.”