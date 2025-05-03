"Bosna Hersek Dostluk Kervanı" Edirne'de

Ülkeler arası dostluk ilişkileri kurduklarını belirten İmamoviç, "Kuzey Makedonya'dan sonra Yunanistan'ın Selanik şehrini geçerek Çanakkale'ye gittik. Çanakkale'de de arkadaşlarımız var, onları ziyaret ettik, yeni dostlar edindik. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni de ziyaret ettik" dedi. İmamoviç, İzmir'de ise Boşnak Derneği üyeleriyle bir araya gelerek kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı. Kuşadası, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme'ye de uğradıklarından bahseden İmamoviç, şunları kaydetti: "Türkiye'deki son durağımız ise Edirne oldu. Burada da güzel dostluklar kurduk, tarihi mekanları ziyaret ettik. Amacımız, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Üç yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Aramıza dağcılar da var, onlarla da etkinlikler gerçekleştirdik. Boşnakların yaşadığı köyleri ziyaret ettik. Türkiye ile kültürel işbirliğimizi güçlendirerek yeni dostluklar kurmaya devam edeceğiz."